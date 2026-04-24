Pity Álvarez habló de su paso por la cárcel y aseguró que vive el mejor momento de su vida

Pity Álvarez volvió a aparecer públicamente con el lanzamiento de su nuevo sencillo “Lejos de ser” y sorprendió con una serie de declaraciones sobre su presente personal y su paso por la cárcel tras haber sido condenado por el homicidio de Cristian Díaz. En una entrevista con Andy Kusnetzoff aseguró que atraviesa “el mejor momento” de su vida.

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Durante la charla, el músico habló con sinceridad sobre el impacto que tuvo el encierro en su vida y sostuvo que ese proceso le permitió asumir responsabilidades que antes no veía con claridad. Según explicó, la cárcel fue una instancia dura pero necesaria para frenar una etapa marcada por excesos y decisiones impulsivas.

[ESPECTÁCULOS] "Me las mandé y tuve que pagar": para "Pity" Álvarez, estuvo "bueno" estar "privado" de su libertad porque le "hacía falta", porque hacía "muchas boludeces" y le bajó "los humos". @UrbanaPlayFM https://t.co/I3PmaVvQI5 pic.twitter.com/0NyEYU2XRx

“No, creo que estuvo bueno. Me hacía falta, me parece. Me bajó un poquito los humitos ”, expresó Álvarez al referirse a ese período. Luego agregó que en aquel momento cometía muchos errores sin dimensionar las consecuencias. “Me las mandé y las tuve que pagar”, resumió sobre aquella etapa.

Consultado por su presente, respondió sin dudas: “Perfecto. Es el mejor momento de mi vida”, dejando en claro que hoy se encuentra enfocado en su regreso artístico y en una etapa distinta de su carrera.

El homicidio de Cristian Díaz y la causa judicial que sigue abierta

La vida pública de Álvarez cambió de forma definitiva en 2018, cuando fue acusado de asesinar a Cristian Díaz en el barrio porteño de Villa Lugano. A partir de ese episodio, el músico atravesó períodos de detención, internaciones psiquiátricas y distintos tratamientos vinculados a su salud mental y sus problemas de adicción.

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Aunque fue condenado como autor del homicidio, el proceso judicial todavía continúa abierto y permanece suspendido por cuestiones relacionadas con su estado de salud mental. Durante estos años, su situación legal quedó atravesada por evaluaciones médicas y por la necesidad de determinar si estaba en condiciones de enfrentar plenamente el juicio.

“Lejos de ser”, el tema que marca su regreso musical

El retorno artístico de Pity Álvarez tomó forma con “Lejos de ser”, una canción producida por él mismo y cuyo desarrollo demandó alrededor de diez meses de trabajo. El lanzamiento llegó acompañado por un videoclip dirigido por Luis Ortega y con la participación del actor Rodrigo de la Serna.