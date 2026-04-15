15 de abril de 2026 - 15:09

Música emergente: cuatro bandas, una escena en expansión y un show imperdible en Nido Club

Este viernes Nido Club abre sus puertas para recibir a cuatro bandas emergentes de Mendoza. Dónde comprar las entradas.

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

La escena independiente mendocina suma un nuevo capítulo este viernes 17 de abril con el lanzamiento de un ciclo pensado para visibilizar bandas emergentes. Desde las 21, Nido Club abrirá sus puertas a una grilla que reunirá a Segunda Escolta, Flanes, Video Club y Turby Waters.

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En ese mapa sonoro, Flanes aparece como uno de los nombres en ascenso. El cuarteto integrado por Juan Farré, Diego Vilariño, Simón Roldán y Ramiro Ortiz construye un sonido anclado en el rock alternativo, con claras influencias del indie anglosajón de los 2000. Su reciente apuesta por registrar material en vivo refuerza esa búsqueda y la profesionalización del grupo.

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Por su parte, Turby Waters encarna una de las vertientes más firmes del nuevo rock mendocino. El proyecto, liderado por los hermanos Charly Mantineo y Gino Vay, dialoga con el ADN del rock clásico pero lo resignifica desde una lógica actual. Con giras por distintas provincias y una producción sostenida de singles, su presencia en la grilla no hace más que confirmar su crecimiento dentro del circuito.

El line up se completa con Segunda Escolta y Video Club, dos propuestas que expanden el espectro del ciclo. Ambas se inscriben en la renovación estética del under local, explorando territorios que cruzan el indie, el pop alternativo y el rock contemporáneo.

Las entradas tienen un valor de $5000 y están disponibles en Passline.com.

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