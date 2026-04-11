Show completo: Independiente Rivadavia goleó y la hinchada puso la música

La Lepra goleó a Argentinos, se clasificó a los playoffs del Apertura de la Liga Profesiona l, mientras en las tribunas, la música de El Padrino sonó como himno de fiesta .

Los jugadores de Independiente Rivadavia salieron con una bandera con el mensaje “Hablemos de autismo” en una acción de concientización.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2043053083618328608&partner=&hide_thread=false ¡MOMENTO CULTURAL EN MENDOZA! La hinchada de Independiente Rivadavia hizo sonar la canción de la película 'El Padrino' durante el partido ante Argentinos en el #TorneoApertura.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/6YulVTpRzz — SportsCenter (@SC_ESPN) April 11, 2026 El Padrino sonó de fondo en el Parque En pleno partido, mientras la Lepra imponía condiciones, desde las gradas comenzó a sonar un clásico inconfundible: la música de El Padrino, interpretada por los hinchas con trompetas. El tema, que supo ser furor décadas pasadas, volvió a tomar fuerza y se transformó en uno de los grandes hits de la tarde.

image Independiente Rivadavia vs Argentinos Juniors Walter Caballero La música no pasó desapercibida El clima fue tal que hasta la transmisión televisiva se hizo eco del momento, destacando el impacto del canto y la conexión entre el equipo y sus hinchas.