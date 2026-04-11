11 de abril de 2026 - 21:47

Show completo: Independiente Rivadavia goleó y la hinchada puso la música

La Lepra goleó a Argentinos, se clasificó a los playoffs del Apertura de la Liga Profesional, mientras en las tribunas, la música de El Padrino sonó como himno de fiesta.

Los jugadores de Independiente Rivadavia salieron con una bandera con el mensaje “Hablemos de autismo” en una acción de concientización.

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Walter Caballero
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El Padrino sonó de fondo en el Parque

En pleno partido, mientras la Lepra imponía condiciones, desde las gradas comenzó a sonar un clásico inconfundible: la música de El Padrino, interpretada por los hinchas con trompetas. El tema, que supo ser furor décadas pasadas, volvió a tomar fuerza y se transformó en uno de los grandes hits de la tarde.

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Independiente Rivadavia vs Argentinos Juniors

Independiente Rivadavia vs Argentinos Juniors

La música no pasó desapercibida

El clima fue tal que hasta la transmisión televisiva se hizo eco del momento, destacando el impacto del canto y la conexión entre el equipo y sus hinchas.

Porque este Independiente no solo gana, gusta y hace goles. También recupera identidad, enciende a su gente y revive viejas canciones que vuelven a sonar como nuevas.

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