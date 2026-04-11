Show completo: Independiente Rivadavia goleó y la hinchada puso la música

En pleno partido, mientras la Lepra imponía condiciones, desde las gradas comenzó a sonar un clásico inconfundible: la música de El Padrino, interpretada por los hinchas con trompetas. El tema, que supo ser furor décadas pasadas, volvió a tomar fuerza y se transformó en uno de los grandes hits de la tarde.
La música no pasó desapercibida
El clima fue tal que hasta la transmisión televisiva se hizo eco del momento, destacando el impacto del canto y la conexión entre el equipo y sus hinchas.
Porque este Independiente no solo gana, gusta y hace goles. También recupera identidad, enciende a su gente y revive viejas canciones que vuelven a sonar como nuevas.