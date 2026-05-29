Para ilusionarse: el camino de Independiente Rivadavia en la Copa Libertadores

La Lepra, el equipo con mejores números del fútbol argentino y de América, tiene delante de sí una oportunidad histórica que quiere aprovechar.

En el fútbol, las estadísticas no siempre reflejan la realidad de lo que sucede dentro del campo de juego. Sin embargo, en esta ocasión si lo hace. Independiente Rivadavia es el puntero de la Tabla Anual de la Liga Profesional y que más unidades sacó en la Copa Libertadores. Así, se ilusiona con seguir haciendo historia.

Además de la solidez de un equipo trabajado al detalle, el Azul tuvo a la diosa fortuna de su lado en el sorteo de los octavos de final del máximo certamen internacional. Es cierto que le tocó un rival oriundo de Brasil, situación temida por cualquier cuadro argentino, pero los antecedentes cercanos favorecen a los mendocinos.

No es imposible, Independiente Rivadavia: Alfredo Berti, entrenador de Independiente Rivadavia Alfredo Berti es el conductor de un equipo que tiene materia prima para ilusionarse Ramiro Gómez

La fuerte victoria en el Maracaná y el empate que casi fue triunfo en el estadio Malvinas Argentinas dejaron en claro que, en el mano a mano, la Lepra se mostró mejor que el Flu. Así, soñar con eliminarlo en la primera ronda de playoffs está lejos de ser una locura. Para sumar un dato más a esta posibilidad, hay que decir que haber clasificado como el mejor puntero permite que todas las llaves se definan en Mendoza.

En caso de superar el primer escollo de peso, Independiente jugaría ante dos elencos que vienen de ser campeones en el pasado reciente, pero que parecen tener menos jerarquía y nombres propios: Coquimbo Unido de Chile y Platense. Ambos clasificaron en grupos de menor nivel que el de la Lepra, y no están bien ubicados en las competencias locales.