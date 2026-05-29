29 de mayo de 2026 - 16:46

Para ilusionarse: el camino de Independiente Rivadavia en la Copa Libertadores

La Lepra, el equipo con mejores números del fútbol argentino y de América, tiene delante de sí una oportunidad histórica que quiere aprovechar.

Independiente Rivadavia vuelve a cruzarse con Fluminense por la Copa Libertadores

Independiente Rivadavia vuelve a cruzarse con Fluminense por la Copa Libertadores

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EFE/ Andre Coelho
Los Andes | Emanuel Cenci
Por Emanuel Cenci

En el fútbol, las estadísticas no siempre reflejan la realidad de lo que sucede dentro del campo de juego. Sin embargo, en esta ocasión si lo hace. Independiente Rivadavia es el puntero de la Tabla Anual de la Liga Profesional y que más unidades sacó en la Copa Libertadores. Así, se ilusiona con seguir haciendo historia.

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Además de la solidez de un equipo trabajado al detalle, el Azul tuvo a la diosa fortuna de su lado en el sorteo de los octavos de final del máximo certamen internacional. Es cierto que le tocó un rival oriundo de Brasil, situación temida por cualquier cuadro argentino, pero los antecedentes cercanos favorecen a los mendocinos.

No es imposible, Independiente Rivadavia:

Alfredo Berti, entrenador de Independiente Rivadavia
Alfredo Berti es el conductor de un equipo que tiene materia prima para ilusionarse

Alfredo Berti es el conductor de un equipo que tiene materia prima para ilusionarse

La fuerte victoria en el Maracaná y el empate que casi fue triunfo en el estadio Malvinas Argentinas dejaron en claro que, en el mano a mano, la Lepra se mostró mejor que el Flu. Así, soñar con eliminarlo en la primera ronda de playoffs está lejos de ser una locura. Para sumar un dato más a esta posibilidad, hay que decir que haber clasificado como el mejor puntero permite que todas las llaves se definan en Mendoza.

En caso de superar el primer escollo de peso, Independiente jugaría ante dos elencos que vienen de ser campeones en el pasado reciente, pero que parecen tener menos jerarquía y nombres propios: Coquimbo Unido de Chile y Platense. Ambos clasificaron en grupos de menor nivel que el de la Lepra, y no están bien ubicados en las competencias locales.

Semifinales, una frontera lógica para la Lepra:

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Y en el imaginario colectivo ya está la idea de las semifinales como una frontera lógica y alcanzable. Hay que ir partido a partido, es cierto, pero en la previa no parece imposible de cumplir para un equipo que demostró estar a la altura del desafío. En esa instancia podría tocar otro elenco fuertísimo, como Palmeiras de Brasil o Liga de Quito de Ecuador.

Con el parate del Mundial 2026 en el medio, un mercado de pases donde deberá intentar sostener a sus principales figuras y reforzarse de la mejor manera, y a dos meses de disputar la serie ante Fluminense, el futuro de Independiente Rivadavia invita a la ilusión.

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