Alex Arce: como un rey Midas del fútbol, todo lo que toca es gol

Alex Arce atraviesa un momento extraordinario y es la gran figura de la Copa Libertadores , donde ya acumula ocho goles en apenas cinco partidos, liderando la tabla de artilleros del continente y siendo el sexto futbolista de su país en alcanzar la cifra de 8 o más goles en una misma edición de esta competencia.

Como en la vieja leyenda del rey Midas, aquel personaje capaz de convertir en oro todo lo que tocaba, Alex Arce parece haber desarrollado un don parecido en Independiente Rivadavia: cada pelota que toca se transforma en gol.

La Lepra vive un presente histórico y gran parte de esa ilusión continental tiene el sello del atacante paraguayo, que partido tras partido demuestra una contundencia pocas veces vista. Sin embargo, lejos de dejarse llevar por el reconocimiento individual, Arce insiste en destacar el trabajo colectivo del equipo de Alfredo Berti. En su enorme presente, dos jugadores destacan como sus laderos, dueños absolutos de la mayoría de las asistencias que recibe: el colombiano Sebastián Villa y Matías Fernández.

Arce ya fue el máximo artillero de Independiente Rivadavia en su primer ciclo en el club, donde consiguió el ascenso a la B Nacional en 2023. Aquella vez, el goleador dejó en claro sus credenciales: 26 festejos en 30 encuentros y el jugador con más goles en un año en la historia del club.

Ahora, el paraguayo tiene un objetivo entre ceja y ceja: jugar el Mundial con la selección de Paraguay, donde ya forma parte de la prelista de 55 nombres que entregó el DT Gustavo Alfaro. Para ello, intenta convencerlo a fuerza de goles: anotó en los últimos cuatro juegos con la camiseta azul por la Copa Libertadores.

"Obviamente muy contento por el presente, más por el equipo, porque venimos bien. Creo que hicimos un gran partido", expresó en la noche triunfal de Venezuela.

Alex Arce Alex Arce es determinante por su presencia y oportunismo en el área rival. La Lepra goza. Ramiro Gómez

De la pandemia a este presente

Su vida deportiva dio un vuelco total durante el Covid. "Cuando me agarró la pandemia, tuve que salir a rebuscármela y salimos a vender cosas. Ahora, por suerte me están saliendo las cosas bien y de a poco, estoy tratando de conseguir los sueños que me propuse", contó hace un tiempo a Diario Los Andes. Luego llegaría una oportunidad en Sportivo Ameliano, en la segunda división. El ascenso a Primera, con 25 goles en 18 partidos, significaron el salto grande: Cerro Porteño lo compro. Y de ahí, a Mendoza, donde construye su lugar en el mundo.

"El equipo viene creciendo bastante bien. Esperemos seguir así, por este camino y conseguir cosas importantes", dice, tres años después de su arribo a estas tierras, ya consolidado y referente de un equipo que no para de sorprender.

- Sos el goleador de la Copa Libertadores...

-Como dije, contento por el presente. Venimos trabajando para eso y es gracias al equipo también, gracias a los compañeros... Estoy contento por eso.

Tras retornar en enero a Independiente Rivadavia, donde comenzó como titular y capitán, el goleador se rompió la clavícula y tuvo que esperar hasta marzo para volver a jugar. Poco le importó. En tres meses ya es el goleador del equipo en la competencia continental y el máximo anotador azul en el semestre. Todo, junto a un equipo que no deja de sorprender.