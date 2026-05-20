20 de mayo de 2026 - 19:20

Luis Figo reconoció que toma vino a diario para mantenerse en forma después de su retiro: "Me paso un poco"

El exfutbolista habló de su forma de cuidarse desde que dejó el fútbol profesional, y confesó que no se priva con las comidas ni la bebida.

Luis Figo reconoció que toma vino a diario para mantenerse en forma

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En declaraciones a la revista Men’s Health, el oriundo de Portugal contó que sigue sano y fuerte física y mentalmente debido a que mezcla esfuerzo en el entrenamiento con recompensas. “No hay secretos en la vida. La constancia, el ejercicio y comer bien. Ah, y no tener mucho estrés. La calidad de vida es importante”, marcó al respecto.

Rutina de muchas horas y permitidos, el plan de Luis Figo:

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La rutina de entrenamiento del exfutbolista incluye gimnasio entre dos y tres semanas donde trabaja brazos, tronco inferior, piernas y abdominales, carreras de entre ocho y diez kilómetros en los días libres, y deportes como surf, ciclismo, equitación y golf.

Pero no todo es entrenamiento y esfuerzo. “Cuando tengo disponibilidad y ganas, y también cuando puedo, me paso un poco con la comida y bebida”, confesó Figo, que luego se justificó: “Es que soy muy gourmet, me gusta la trufa, el caviar, el queso y el champán“.

La gran cantidad de tiempo que dedica a su cuerpo responde a la necesidad de tener una buena vejez. “El gimnasio me ayuda a estar como yo deseo. Además, a cierta edad, prevenir enfermedades es importante para mantener una buena salud. Y me gusta entrenar para poder comer y beber lo que quiera algún día en cenas con amigos”, contó.

El vino, el placer favorito de Luis Figo:

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A la hora de elegir su placer favorito en el rubro gastronómico, el volante no dudó. “Bebo vino a diario. El champán y el vino son los caprichos que ahora tengo más libertad para tomar. Me gusta comer bien y beber bien", expresó.

De todas formas, el disfrute a la hora de comer tiene un asterisco importante: nada de fritos. “Como sano, no como fritos, una buena base vegetal, mucha fruta y legumbres, pescado y carne. Mucha cosa al horno... Como lo que me gusta siempre dentro de esos parámetros. Cuando voy a cenar con amigos, ahí sí que como lo que me apetece”, cerró.

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