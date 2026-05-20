Luis Figo reconoció que toma vino a diario para mantenerse en forma después de su retiro: "Me paso un poco"

Luis Figo ya no debe dar el peso cada semana para poder jugar, ni entrenar de forma constante todos los días para estar en buen estado físico. Desde su retiro del fútbol profesional, pudo comenzar a disfrutar de otros placeres de la vida como el vino y la comida .

En declaraciones a la revista Men’s Health, el oriundo de Portugal contó que sigue sano y fuerte física y mentalmente debido a que mezcla esfuerzo en el entrenamiento con recompensas. “No hay secretos en la vida. La constancia, el ejercicio y comer bien. Ah, y no tener mucho estrés . La calidad de vida es importante”, marcó al respecto.

La rutina de entrenamiento del exfutbolista incluye gimnasio entre dos y tres semanas donde trabaja brazos, tronco inferior, piernas y abdominales, carreras de entre ocho y diez kilómetros en los días libres, y deportes como surf, ciclismo, equitación y golf.

Pero no todo es entrenamiento y esfuerzo. “Cuando tengo disponibilidad y ganas, y también cuando puedo, me paso un poco con la comida y bebida”, confesó Figo, que luego se justificó: “Es que soy muy gourmet, me gusta la trufa, el caviar, el queso y el champán“.

La gran cantidad de tiempo que dedica a su cuerpo responde a la necesidad de tener una buena vejez. “El gimnasio me ayuda a estar como yo deseo. Además, a cierta edad, prevenir enfermedades es importante para mantener una buena salud. Y me gusta entrenar para poder comer y beber lo que quiera algún día en cenas con amigos”, contó.

El vino, el placer favorito de Luis Figo:

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A la hora de elegir su placer favorito en el rubro gastronómico, el volante no dudó. “Bebo vino a diario. El champán y el vino son los caprichos que ahora tengo más libertad para tomar. Me gusta comer bien y beber bien", expresó.

De todas formas, el disfrute a la hora de comer tiene un asterisco importante: nada de fritos. “Como sano, no como fritos, una buena base vegetal, mucha fruta y legumbres, pescado y carne. Mucha cosa al horno... Como lo que me gusta siempre dentro de esos parámetros. Cuando voy a cenar con amigos, ahí sí que como lo que me apetece”, cerró.