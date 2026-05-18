Mirá quién vino: Cuti Romero, el espectador de lujo que tendrá la final del Torneo Apertura

Cuti Romero, fanático de Belgrano, arribó este lunes al país para asistir al partido definitorio del Torneo Apertura ante River el próximo domingo.

Cuti Romero dejó Inglaterra y aterrizó en Córdoba. Alentará a Belgrano en el partido más impotante de su historia.

El defensor Cuti Romero, emblema de la Selección Argentina y fanático de Belgrano, club del que surgió, había confirmado este domingo por Instagram su presencia e instantáneamente dejó Londres para arribar en su ciudad natal.

El campeón del mundo estará en una de las tribunas del Estadio Mario Alberto Kempes para el duelo con River.

HIoP1KwWcAEc5SL Cuti Romero estará alentando a Belgrano de Córdoba el próximo domingo en el estadio Mario Alberto Kempes. Gentileza.

Lesionado, el zaguero se prepara para el Mundial 2026 y por eso ya se encuentra en Argentina, donde continuará con su recuperación, pese a que Tottenham aún tiene un partido más por la Premier League.

Su equipo aún no logró confirmar la permanencia en la Premier League y podría hacerlo si vence este martes a Chelsea.