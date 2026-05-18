18 de mayo de 2026 - 18:09

Mirá quién vino: Cuti Romero, el espectador de lujo que tendrá la final del Torneo Apertura

Cuti Romero, fanático de Belgrano, arribó este lunes al país para asistir al partido definitorio del Torneo Apertura ante River el próximo domingo.

Cuti Romero dejó Inglaterra y aterrizó en Córdoba. Alentará a Belgrano en el partido más impotante de su historia.&nbsp;

Cuti Romero dejó Inglaterra y aterrizó en Córdoba. Alentará a Belgrano en el partido más impotante de su historia. 

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Cuti Romero estará alentando a Belgrano de Córdoba el próximo domingo en el estadio Mario Alberto Kempes.

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La llegada de Cuti Romero a Córdoba desde Inglaterra

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