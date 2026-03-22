22 de marzo de 2026 - 16:35

Quién es Federico Pobluchenco, el hincha de Belgrano que cautivó a Sofi Martínez en Córdoba

Federico, un repartidor de soda de 30 años, le escribió a la periodista tras conocerla en la cancha de Belgrano para prometerle un mejor espectáculo.

Federico Pobluchenco, el hincha de Belgrano que cautivó a Sofi Martínez en Córdoba

Federico Pobluchenco, el hincha de Belgrano que cautivó a Sofi Martínez en Córdoba

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Sofi Martínez viajó a Córdoba para cubrir el clásico entre Belgrano y Talleres en el estadio de Alberdi, pero un encuentro inesperado en la previa se llevó toda la atención. En el estacionamiento de la cancha, la periodista conoció a Federico Pobluchenco, un sodero cordobés de 30 años que logró cautivarla con su carisma.

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Lo que comenzó como una nota de color habitual en las afueras del estadio terminó en un ida y vuelta cargado de química que inundó las redes sociales. La conversación entre la periodista de 32 años y el joven hincha de Belgrano se dio mientras de fondo sonaba el tema “Me enamoré” de Agrupación Marilyn, lo que marcó el tono del momento viral.

Un encuentro casual en el estadio de Alberdi de Córdoba

Federico se presentó rápidamente como sodero y fanático del "Pirata". El video del encuentro, que la propia Martínez compartió en sus cuentas de TikTok y YouTube, mostró una charla relajada antes del inicio del partido que terminó empatado 0 a 0. La buena onda entre ambos generó una reacción inmediata de los usuarios, quienes destacaron la audacia y simpatía del cordobés.

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@sofimmartinez Simplemente Córdoba. Video completo en mi canal de YouTube, Sofi Martínez. #parati #cordoba #belgrano #talleres sonido original - sofimmartinez

La historia no terminó en el estacionamiento. Ya entrada la noche, Sofi Martínez compartió con sus seguidores que había recibido un mensaje directo por parte de Federico. Con cierta picardía, la periodista leyó el texto ante la cámara: “Hola, soy Fede, hablamos antes del partido. No te quiero molestar, pero ojalá hayas pasado un hermoso día”.

El mensaje que alimentó el misterio en redes

En su mensaje, Pobluchenco también hizo referencia al aburrido resultado del encuentro deportivo, prometiendo que la próxima vez el clásico sería mejor. La reacción de la periodista fue cerrar la lectura con un "Bueno, la dejamos ahí", dejando en suspenso el destino de esta relación y alimentando el interés de sus millones de seguidores.

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El impacto de este cruce casual convirtió a Federico en un personaje público en cuestión de horas. En las plataformas digitales, miles de personas ya piden una segunda parte de esta historia que mezcla el folklore del fútbol argentino, el humor cordobés y un incipiente tinte romántico. Por ahora, el "sodero de Belgrano" logró lo que pocos: que el foco de un clásico cordobés se desplazara del campo de juego a un mensaje de Instagram.

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