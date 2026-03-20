Sofi Gonet sorprendió a todo Masterchef Celebrity con una confesión íntima: "Me enamoré..."

La participación de Sofía Gonet en MasterChef Celebrity Argentina llegó a su fin con un subcampeonato que coronó meses de exposición y aprendizaje. Tras la definición, la influencer no solo habló de su experiencia en el certamen, sino que también abrió aspectos personales que generaron fuerte repercusión.

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En medio de la emoción por el cierre del programa y en la previa de su cumpleaños, compartió reflexiones sobre su vida íntima y episodios que marcaron su recorrido reciente.

Durante una entrevista en el streaming Hay Amor, conducido por Nacho Elizalde, Gonet abordó su sexualidad sin rodeos. “ Claro, mi primera cita con esta chica. Fue espectacular ”, expresó, al recordar un encuentro que definió como un punto de inflexión tras un período de dos años de celibato.

Ian Lucas se convirtió en el campeón de MasterChef Celebrity, superando en la final a Sofía “La Reini” Gonet.

La influencer explicó que siempre se cuestionó su orientación: “Yo creo que lo supe siempre desde chica, que era bisexual”. También relató cómo esas dudas se transformaron en certezas con el tiempo y las experiencias. “ Me enamoré… y ahí abrí la posibilidad de que me podía enamorar tranquilamente también de mujeres”, sostuvo.

Gonet detalló que uno de los vínculos surgió a partir de un mensaje en redes sociales, lo que derivó en una relación breve pero significativa. Según contó, esa experiencia le permitió replantear su forma de vivir la intimidad y el disfrute personal.

“Yo siento que nunca disfruté del sexo realmente hasta este momento”, afirmó, al tiempo que destacó la importancia de la confianza y la comunicación en ese proceso.

Ian Lucas y Sofía "La Reini" Gonet lograron avanzar a la final de MasterChef Celebrity Ian Lucas y Sofía "La Reini" Gonet lograron avanzar a la final de MasterChef Celebrity.

Una final atravesada por la emoción y los excesos

Más allá de lo personal, la final del reality también dejó una anécdota que se volvió viral. Tras la consagración de Ian Lucas, Gonet reveló sin filtros: “Me emborraché la noche de la final”.

El comentario surgió durante una transmisión en vivo, donde también participó el ganador. La confesión generó repercusión inmediata y sumó un tono distendido al cierre del programa. Incluso, el propio Lucas intervino con humor al recordar que intercambiaron mensajes durante esa noche.

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Un cierre que consolidó su perfil mediático

La espontaneidad de Gonet incluyó otra anécdota vinculada a redes sociales: “Había un tweet… diciendo que alguien que llegó a la final se emborrachó y la tuvieron que sacar. Era yo”, contó entre risas. También mencionó que, en medio de la celebración, pidió comida por delivery, un detalle que reforzó la cercanía con el público.