Donato de Santis anunció que no seguirá en MasterChef tras 12 años: "No voy a poder seguir"

El jurado, que lleva 10 temporadas ligado al programa de cocina, reveló qué piensa hacer a futuro y dejó todos sorprendidos.

Desde hace de 12 años como integrante del jurado de MasterChef en su edición argentina, el chef Donato De Santis ha visto pasar a tres conductores al frente del ciclo, pero este miércoles, en la previa a la final del certamen, decidió anunciar su renuncia e hizo llorar a Wanda Nara.

Luego de que todos los participantes de esta quinta edición del reality de cocina de Telefe y de los familiares de los finalistas Ian Lucas y Sofía “La Reini” Gonet, el chef llamó la atención de todos con la intención de hacer un anuncio importante.

“Wanda, un segundo. Te voy a pedir tres minutos para algo mío, personal”, solicitó el jurado, mientras sus compañeros se daban vuelta para mirarlo. “Hice diez ediciones, con esta, de MasterChef donde la pasé espectacular. La verdad, hermoso”, agregó.

Embed - Donato de Santis anunció su salida de Masterchef Argentina El anuncio de Donato de Santis que paralizó a los presentes En ese sentido, Donato no estaba haciendo otra cosa que presentar su renuncia en vivo: “Lo que quiero decir es que ha llegado el momento para mí de dar un paso al costado, así que decidí que esta es mi última participación”, dijo, despertando la sorpresa generalizada.

“Quiero agradecer a mis compañeros de vida, de gastronomía, a estos colegas. A vos, "Wanda", una persona increíble, un corazón, una generosidad, una excelencia”, dijo el chef, haciendo estallar en llanto a la conductora. “No voy a poder seguir. Yo no sabía nada de esto”, dijo ella, con lágrimas en los ojos.