La jugada promesa que cumplirá el Turco Husaín si gana MasterChef Celebrity

El exfutbolista es uno de los semifinalistas del certamen y piensa hacer hasta lo imposible por quedarse con el premio.

El Turco Husaín es uno de los semifinalistas de MasterChef Celebrity.

MasterChef Celebrity ingresó en la fase de definición. Los cuatro participantes que continúan en carrera y conforman la semifinal son: Claudio Husaín, Maximiliano López, Sofía “La Reini” Gonet e Ian Lucas. Entre ellos, se definirá quién gana el certamen de cocina.

Una de las grandes sorpresas del programa de comidas es el Turco Husaín que llegó con nulos conocimientos al programa y hoy es uno de los participantes que más deslumbra ante los ojos del jurado. Es por eso que Wanda Nara, conductora del reality, habló con él y le preguntó sobre un supuesto casamiento con Romina Ansaldo, su pareja.

Turco Husaín El Turco Husaín prometió en vivo proponerle matrimonio a su pareja. web “Quiero saber cómo viene la boda”, lanzó Wanda para poner en aprietos a Husaín. “Si gano”, retrucó. “¿Y si no ganas?“, siguió la conductora. ”Y si no gano después vemos“, siguió el exfutbolista.

Luego, ante la cámara, el Turco detalló su promesa: “Si llego a la final y gano, traigo el anillo, me arrodillo en el medio del estudio y propongo”. En un ida y vuelta con Wanda, el exfutbolista prometió que, de pasar a la final, iba a comprar el anillo en una joyería para tenerlo a mano en caso de que se corone en este certamen gastronómico que se define esta semana.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Masterchef Argentina (@masterchefargentina) Cabe recordar que la pareja tiene un hijo llamado Mateo, quien aparece, en algunas oportunidades, en las publicaciones del Turco en su cuenta personal de Instagram.