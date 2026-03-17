La jugada promesa que cumplirá el Turco Husaín si gana MasterChef Celebrity

Una de las grandes sorpresas del programa de comidas es el Turco Husaín que llegó con nulos conocimientos al programa y hoy es uno de los participantes que más deslumbra ante los ojos del jurado. Es por eso que Wanda Nara, conductora del reality, habló con él y le preguntó sobre un supuesto casamiento con Romina Ansaldo, su pareja.
“Quiero saber cómo viene la boda”, lanzó Wanda para poner en aprietos a Husaín. “Si gano”, retrucó. “¿Y si no ganas?“, siguió la conductora. ”Y si no gano después vemos“, siguió el exfutbolista.
Luego, ante la cámara, el Turco detalló su promesa: “Si llego a la final y gano, traigo el anillo, me arrodillo en el medio del estudio y propongo”. En un ida y vuelta con Wanda, el exfutbolista prometió que, de pasar a la final, iba a comprar el anillo en una joyería para tenerlo a mano en caso de que se corone en este certamen gastronómico que se define esta semana.
Cabe recordar que la pareja tiene un hijo llamado Mateo, quien aparece, en algunas oportunidades, en las publicaciones del Turco en su cuenta personal de Instagram.
Cuándo es la final de Masterchef Celebrity 2026
La recta final de MasterChef Celebrity genera cada vez más expectativa entre los fanáticos del reality gastronómico. Con solo cuatro participantes en competencia y desafíos más exigentes, el programa se prepara para su definición.
De acuerdo con información pública, la primera parte de la final se emitiría el miércoles 18 de marzo, mientras que el jueves 19 se conocería al ganador del certamen. De esta manera, el desafío final se dividiría en dos episodios consecutivos -como ocurrió con la semifinales que se definen este martes- que coronarán al nuevo campeón del programa.