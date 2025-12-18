18 de diciembre de 2025 - 10:55

Quién es Romina Ansaldo, la futura esposa del Turco Husaín: amante de la gastronomía y muy conocida en Chile

La esposa del exfutbolista y concursante de MasterChef Celebrity combina su carrera como modelo y asesora de imagen.

La historia de amor entre Romina Ansaldo y el Turco Husaín ha pasado por varios altibajos.

Romina Ansaldo saltó a la fama en 2014 al ganar Amor a Prueba, un reality show de Chile que compartió con Pedro Astorga, llevándose un premio millonario y ganándose la atención del público trasandino. Tras varios años de romance, la relación con su entonces pareja llegó a su fin, lo que la llevó a tomar la decisión de regresar a Argentina.

De vuelta en Argentina, Romina Ansaldo comenzó a construir una nueva etapa profesional y personal. Reanudó su carrera como modelo y lanzó proyectos vinculados al diseño y la asesoría de imagen, mientras se mostraba activa en redes sociales compartiendo su día a día, consejos de estilo y momentos familiares.

La historia de amor entre Romina Ansaldo y el Turco Husaín ha pasado por varios altibajos.

La historia de Romina Ansaldo y el Turco Husaín

Ya instalada en Argentina, Ansaldo encontró el amor junto al exfutbolista Claudio “Turco” Husaín, con quien formó una familia. La pareja vivió momentos difíciles, como la pérdida de un embarazo a los seis meses, pero continuó intentándolo y en julio de 2021 dieron la bienvenida a Mateo.

Paralelamente, Romina se consolidó como asesora de imagen y maquilladora y se convirtió en creadora de contenido digital, compartiendo consejos de moda, lifestyle y su vida cotidiana. Su presencia en pasarelas y desfiles refuerza su perfil profesional, mientras que sus redes le permiten conectar de manera cercana con sus seguidores, mostrando cómo combina su carrera con la maternidad y la vida familiar.

La historia de amor entre Romina Ansaldo y el Turco Husaín ha pasado por varios altibajos.

La pasión de Romina Ansaldo por la gastronomía

Romina Ansaldo también cultiva su pasión por la gastronomía a través de La Gira Gourmet, un proyecto que lleva adelante junto a amigas. En esta cuenta, visitan restaurantes, prueban platos y comparten experiencias culinarias con sus seguidores, combinando entretenimiento y recomendaciones gastronómicas.

Esta faceta refleja otra dimensión de la personalidad de Romina Ansaldo: una mujer multifacética que disfruta explorar sus intereses y compartirlos con su público. La gastronomía se ha convertido en un complemento de su vida profesional y familiar, mostrando que su estilo de vida combina trabajo, pasión y diversión de manera equilibrada.

La historia de amor entre Romina Ansaldo y el Turco Husaín ha pasado por varios altibajos.

