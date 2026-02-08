8 de febrero de 2026 - 17:36

Quién fue Hamnet, el hijo de William Shakespeare cuya muerte dio origen a Hamlet

Descubrí por qué "Hamnet", la gran ganadora de los Globos de Oro, elige ignorar el mito del genio para contar la tragedia familiar que cambió la literatura.

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

La película se aleja de la publicidad masiva para ganar terreno a través de una historia de amor y pérdida que ha cautivado tanto a lectores como a amantes del cine. El relato se centra en un episodio que, durante siglos, fue tratado apenas como una nota al pie de página en las biografías tradicionales: la muerte del hijo de once años del dramaturgo.

El misterio de la muerte que la historia intentó borrar

Por mucho tiempo, la figura de Shakespeare fue elevada a la categoría de un "dios mortal", considerado por algunos como el inventor de lo humano. Sin embargo, la dirección de Chloé Zhao decide arrancarlo del pedestal para mostrar a un hombre falible y, sobre todo, a un padre ausente que prefirió la gloria de Londres a su hogar en Stratford-upon-Avon.

image
Jessie Buckley y Paul Mescal en "Hamnet".

Jessie Buckley y Paul Mescal en "Hamnet".

La trama se enfoca en Agnes (Anne Hathaway), interpretada por Jessie Buckley, quien atraviesa el duelo por la muerte de su hijo Hamnet de manera descarnada y sin ornamentos victorianos. Para el espectador, la sorpresa radica en ver a Shakespeare (Paul Mescal) como una figura lateral y contenida, un hombre que entra y sale del cuadro como si la historia lo castigara por su prolongado protagonismo.

Por qué "Hamnet" es una visión obligatoria hoy

Esta obra se inscribe en una corriente contemporánea que busca revertir la versión tradicional que dejaba a la esposa de Shakespeare como una mujer inculta o una carga para su carrera. Ver esta película hoy permite al espectador comprender el origen real del dolor y la culpa que inspiraron la creación de "Hamlet".

Además, nos ayuda a redescubrir a Agnes como una mujer arraigada a la tierra y a los ritmos naturales, devolviéndole su lugar en la historia. Por otro lado, la obra explora los límites de la creación artística frente a una devastación personal que el arte no puede reparar.

image

La consecuencia directa para quien vea la película es una transformación en su forma de entender al autor. La narrativa revela que, mientras Shakespeare triunfaba en la compañía de los King’s Men para el rey Jacobo, su familia lidiaba con una pérdida que la historia oficial minimizó durante años.

La "bioficción" que responde preguntas sin resolver

Al no existir suficientes documentos de la época sobre la vida íntima del escritor, "Hamnet" se define como una "bioficción" que utiliza la narrativa para llenar los huecos del pasado. La película sugiere que la famosa "máscara" de locura de Hamlet fue, en realidad, el reflejo de un padre que se sintió responsable por su propia ausencia.

image
El elenco de "Hamnet" en los Globos de Oro 2026

El elenco de "Hamnet" en los Globos de Oro 2026

Con su consagración en los Globos de Oro, esta película demuestra que la verdadera genialidad de Shakespeare no estuvo en su éxito, sino en cómo logró transformar un dolor indescriptible en una obra maestra atemporal. Al final, el espectador queda frente a un desenlace que desafía la idea de que la creación artística es capaz de sanar todas las heridas.

