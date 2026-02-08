Miguel Mateos. "Mis canciones de hace 40 años aún suenan actuales"

Cuando uno repasa, con afán de historiador, el brillante recorrido del rock nacional en los años 80 , hay capítulos que no pueden faltar. Que son cruciales no sólo para entender esa historia , sino que son fundamentales como motor de esa misma construcción musical que fue ese género en nuestro país.

Entre esos capítulos imprescindibles para el rock argentino de aquella década hay hitos como la etapa de Spinetta con Jade y la solista , el Clics modernos de Charly , la disolución de Seru Giran , el BA Rock , la irrupción de la llamada “ trova rosarina ”, la aparición de Soda Stereo , estallido de Sumo , el sacudón de los Redondos y tantos más. Pero también, y de manera fundamental, el fenómeno masivo que representó Miguel Mateos y su banda Zas con discos como Huevos (para hablar de la democracia recuperada), Rockas vivas (el disco más vendido de la historia por muchos años) y, particularmente, Solos en América , uno de los mejores álbumes de los 80 y el que tiró abajo las fronteras para llevar al rock en español a toda América.

Por eso que Miguel Mateos abra su calendario de giras de 2026 en los Carnavales de Luján , el próximo sábado 14 de febrero, en el Parque Ferri (Azcuénaga y Chiclana), es como reconocer cuán viva sigue siendo esa historia brillante del rock nacional . El llamado “ Jefe del rock en español ” y autor de una de las obras más populares y particulares de nuestra música, llegará con un espectáculo en el que repasará su trayectoria, justo en el año en que celebra los 40 años del álbum que contenía hits como Cuando seas grande, Llámame si me necesitas o Mi sombra en la pared , y que representó la internacionalización de esta música.

Miguel Mateos: el legendario rockero llega a Mendoza como parte de su gira Retrospectiva: Rockas vivas 1981-1985. Tocará el 26 de julio en el Arena Maipú.

Desde su casa en Buenos Aires, y mientras prepara esas celebraciones por Solos en América al tiempo que diseña la producción de lo que será el estreno de su primera ópera rock, Miguel Mateos dialoga con Estilo y adelanta su show de Luján y también reflexiona sobre lo que en definitiva es eso: ser parte de la historia.

—Venís de un 2025 que incluyó una gira extensa y exitosa, que incluso pasó por Mendoza. ¿Qué vas a presentar ahora, estos carnavales de Luján?

—Ha sido un año muy intenso, con toda la gira por los 40 años de Rockas vivas y la retrospectiva de los primeros años de Zas. Dimos casi 70 conciertos. Ahora nos tomamos un descanso y el de Luján va a ser el primer show del año. Al tratarse de un festival popular, el repertorio va a consistir en un repaso por mis canciones. Yo preparo el repertorio de manera diferente cuando me presento en estos eventos que cuando doy conciertos míos. Los festivales como este, gratuitos, hacen que un gran conglomerado de gente se reúna y convivan varias edades y generaciones. Lo que tenés que dar ahí, me parece, es un gran mix y resumen de tu música.

Embed - Primer Vuelo al Infinito (Extracto de la Ópera "Los Tres Reinos") (Sinfónico en Vivo) (...

—Por muchas razones, este parece ser un año en el que vas a llevar adelante muchos proyectos. No sólo el aniversario de un disco, sino el gran proyecto musical de una ópera. ¿Se hará realidad este año?

—Este parece que va a ser el año. Apuesto todo a que sea en octubre. Ya separamos una fecha en Buenos Aires, en un teatro importante, una fecha. Es un poco la idea, estoy tratando de definir los protagonistas. Son cuatro cantantes, cuatro protagonistas de la historia. Ya tenemos a Antonella Cirillo, quien me acompañó para la presentación de una de las arias que adelantamos en el Colón. Sin dudas es una experiencia personal alucinante, especial, diferente. Es un desafío que por distintas razones se vio postergado, pero este es el año. Estoy excitado con todo esto, para mí la obra es monumental, es uno de mis mejores trabajos desde el punto de vista musical. Podrá gustar o no, pero es integral y junta una banda de rock, orquesta, cantantes diferentes. Va a tener una voz en off muy especial, que va a tener a cargo el relato y para ir hilvanando el guion de la historia. La obra se llama Los tres reinos, es absolutamente mía, y fue compuesta en los años de pandemia. Es una suerte de idea distópica de la conquista de América. Relata el colonialismo que se aplicó en América. Yo la pienso como una América más global. Los protagonistas son un monarca del sur (inca y maya), más una monarca del Norte (una tolteca o maya), que se van a unir para pelear contra el invasor.

—Por otra parte, se celebran los 40 años de Solos en América. ¿Qué mirada tenés hoy de ese disco?

—Es muy representativo en el ámbito internacional, también muy entrañablemente querido por la forma en que fue hecho. Fue un gran desafío que viajáramos cuatro o cinco músicos argentinos a grabar a Los Angeles. Y tuvo un impacto muy fuerte en toda América. De hecho, he sido convocado ahora a una suerte de tributo al disco que se va a hacer en el Auditorio Nacional de México en marzo. Yo creo que es uno de mis mejores discos.

Embed - Miguel Mateos & Zas - Solos En América (Pseudo Video)

—Y su vigencia, musical y lírica, con algunas letras también distópicas, parece incuestionable.

—Me pasa seguido que algunas letras escritas hace cuarenta años se sienten con una presencia fuerte en la actualidad. La de Solos en América (el tema que le da nombre al disco), por ejemplo, es muy misteriosa. Habla de una situación distópica, pero también se puede aplicar a esos muchachitos que estaban solos en Los Ángeles, con un productor reconocido, un ingeniero increíble, grabando un disco.

Miguel Mateos Zas grabando Solos en América De izquierda a derecha: Carlos García López (guitarra), Miguel Mateos (vos, teclados, guitarra), Cachorro López (bajo), Alejandro Mateos (batería) y Julio Lala (teclados). Miguel Mateos/Zas en la grabación del disco "Solos en América". Gentileza: Miguel Mateos.

—Venías del éxito de Rockas vivas y ese fue un disco doble, justo en un contexto económico que no era el mejor para el país. ¿Pudo conspirar eso contra las ventas, por el precio?

—Fue un disco doble, sí. En el momento uno no piensa si eso es lo mejor en la situación particular que vivía el país en aquel momento. El álbum debía ser doble para lo que habíamos planeado y así salió. Y hoy en día esas canciones forman parte de mi repertorio más habitual. Las plataformas de reproducción de música me dan un informe de las canciones más escuchadas y me sigo sorprendiendo, porque las de ese disco las siguen escuchando millones de oyentes en el mundo. Eso sólo se explica por la potencia de esas canciones, su sonido, los contenidos de las letras. Es alucinante para mí.

Miguel Mateos y un nuevo disco

—Fuera del gran proyecto de la ópera y los shows, ¿también tenés proyectos de un disco de rock? Junto con lo que has editado, también se sabe de una gran cantidad de canciones inéditas, que a veces has presentado en tus shows…

—Estoy pensando en hacer un nuevo álbum, pero no con ese material. Eso saldrá alguna vez como memorabilia, tal vez. Pero seguiré trabajando en un nuevo disco para este año, en lo que me quede de tiempo. Hay nuevas canciones importantes para dar a conocer.

—Hace unos días cumpliste 72 años. Pero por lo que se te escucha, hay Mateos para rato…

—Obviamente. Mientras el cuerpo aguante, hay proyectos, ideas y convicción de seguir haciendo esto por pasión. Tengo una gran banda, además, y nos divertimos mucho. Y tengo la gracia, la suerte, de seguir siendo acompañado por el cariño de la gente. No se puede pedir más.

Cuándo se presenta Miguel Mateos en Luján

Luján de Cuyo propone "3 días, 3 artistas y 3 locaciones distintas" en su departamento para celebrar el Carnaval a pura música, alegría y energía. Una fiesta para disfrutar, bailar y compartir con artistas de primer nivel.

El cronograma es el siguiente:

14/02: Miguel Mateos. 21 hs en el Parque Ferri (Azcuénaga y Chiclana)

15/02: Kevin Johansen + Liniers + The Nada. 21 hs en Plaza de Chacras

16/02: Meliza Blanco y New Jem + Los Bourbones. 19 hs en Bodega Mauricio Lorca