Aitana anunció que no se presentará en el Lollapalooza Argentina: ¿Qué pasó y quién la reemplaza?

"LATAM, este año no voy a poder participar en los festivales previstos para marzo", comenzó la cantante española en su cuenta oficial de Instagram y sumó: "Ha sido una decisión difícil, pero necesitaba tomarla para poder enfocarme de lleno en mi gira propia y daros el show que realmente os merecéis".
"Gracias por el amor y por entenderme tan bien siempre", continuó Aitana y cerró: "Nos vemos muy pronto, os dejo unas nuevas fechas que me hacen ilusión. Pronto el cartel final".
¿Cómo será el tour de Aitana?
Pero eso no fue todo, ya que la artista internacional también publicó las nuevas fechas que incluyó en su "Cuarto Azul World Tour", en donde muestra que vendrá a Latinoamérica en Octubre - el 21 estará cantando en el Movistar Arena de Buenos Aires- fuera del circuito de los festivales.
Recordemos que en ediciones anteriores, el Lollapalooza Argentina se encargó de buscar reemplazantes para aquellos cantantes que se bajaron del evento, pero hasta el momento no se han pronunciado al respecto.