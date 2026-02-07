Aitana anunció que no se presentará en el Lollapalooza Argentina: ¿Qué pasó y quién la reemplaza?

La artista catalana dejó en claro que no participará en ningún festival de latinoamérica durante los próximos meses.

Aitana canceló sus viajes a América Latina y no estará en el Lollapalooza Argentina.

Este jueves 5 de febrero Aitana sorprendió a sus fanáticos en Latinoamérica al revelar que no participará en los festivales de la zona, entre ellos el Lollapalooza Argentina, del que era una de las estrellas mundiales más convocantes, para realizar su propia gira, el "Cuarto Azul World Tour".

"LATAM, este año no voy a poder participar en los festivales previstos para marzo", comenzó la cantante española en su cuenta oficial de Instagram y sumó: "Ha sido una decisión difícil, pero necesitaba tomarla para poder enfocarme de lleno en mi gira propia y daros el show que realmente os merecéis".

Aitana Aitana canceló sus viajes a América Látina y no estará en el Lollapalooza Argentina. web "Gracias por el amor y por entenderme tan bien siempre", continuó Aitana y cerró: "Nos vemos muy pronto, os dejo unas nuevas fechas que me hacen ilusión. Pronto el cartel final".

¿Cómo será el tour de Aitana? Pero eso no fue todo, ya que la artista internacional también publicó las nuevas fechas que incluyó en su "Cuarto Azul World Tour", en donde muestra que vendrá a Latinoamérica en Octubre - el 21 estará cantando en el Movistar Arena de Buenos Aires- fuera del circuito de los festivales.