Qué es la "puerta roja", la nueva innovación de Gran Hermano: Generación Dorada

Entre las novedades más comentadas se encuentra la puerta roja, un elemento inédito que se incorporará a la casa y que promete alterar estrategias, alianzas y el destino de los participantes desde el comienzo del certamen, previsto para el próximo lunes 23 de febrero.
Según explicó el conductor, la puerta roja estará ubicada en el jardín del patio, a la vista de todos, y funcionará como un factor sorpresa permanente. “Van a pasar cosas”, anticipó Del Moro, sin brindar mayores detalles sobre su funcionamiento.
Qué se sabe de la puerta roja de Gran Hermano
Según adelantó la producción, la puerta roja se integrará al esquema de juego junto a otros mecanismos ya conocidos, como la puerta giratoria implementada en la edición anterior. El objetivo es incrementar la tensión narrativa y evitar zonas de confort dentro de la casa, obligando a los jugadores a tomar decisiones constantes y a exponerse frente a sus compañeros y al público.
Este nuevo recurso se suma a otras modificaciones pensadas para combatir el juego pasivo, como la placa planta, mediante la cual la audiencia podrá votar para eliminar a quienes considere poco activos.
Con 42 preseleccionados en carrera, la producción definirá la lista final minutos antes del estreno. El objetivo de Telefe es extender la competencia hasta el inicio del próximo Mundial, convirtiendo a esta temporada en una de las más largas y ambiciosas de la historia del programa.