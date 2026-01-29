Gran Hermano Generación Dorada: se filtran los nombres de los famosos que podrían entrar a la casa

A semanas del debut por Telefe, trascendió una lista de figuras consagradas, influencers y ex participantes que ya habrían realizado sesiones de fotos para el reality.

La expectativa por el regreso de Gran Hermano sigue en aumento. En esta oportunidad, Telefe prepara una entrega especial denominada “Generación Dorada”, una edición que conmemorará el 25° aniversario del formato combinando a participantes anónimos con caras conocidas de ediciones previas y figuras del espectáculo.

Bajo la conducción de Santiago del Moro, el programa buscará revalidar su liderazgo en la audiencia a partir del lunes 23 de febrero.

Los nombres que suenan para la casa Recientemente, en el programa LAM, se revelaron los primeros nombres de los famosos convocados que estarían muy cerca de ingresar. Aunque Ángel de Brito anticipó que varios ya realizaron sesiones fotográficas para las promociones, la panelista Pilar Smith advirtió que esto no garantiza un lugar definitivo en la competencia.

Entre los perfiles que más llamaron la atención se encuentran: