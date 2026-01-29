29 de enero de 2026 - 21:19

Gran Hermano Generación Dorada: se filtran los nombres de los famosos que podrían entrar a la casa

A semanas del debut por Telefe, trascendió una lista de figuras consagradas, influencers y ex participantes que ya habrían realizado sesiones de fotos para el reality.

Gran Hermano Generación Dorada&nbsp;

Gran Hermano Generación Dorada 

La expectativa por el regreso de Gran Hermano sigue en aumento. En esta oportunidad, Telefe prepara una entrega especial denominada “Generación Dorada”, una edición que conmemorará el 25° aniversario del formato combinando a participantes anónimos con caras conocidas de ediciones previas y figuras del espectáculo.

Bajo la conducción de Santiago del Moro, el programa buscará revalidar su liderazgo en la audiencia a partir del lunes 23 de febrero.

Los nombres que suenan para la casa

Recientemente, en el programa LAM, se revelaron los primeros nombres de los famosos convocados que estarían muy cerca de ingresar. Aunque Ángel de Brito anticipó que varios ya realizaron sesiones fotográficas para las promociones, la panelista Pilar Smith advirtió que esto no garantiza un lugar definitivo en la competencia.

Entre los perfiles que más llamaron la atención se encuentran:

  • Divina Gloria: La reconocida actriz, comediante y cantante, recordada por su trabajo junto a Alberto Olmedo, marcaría su regreso a la pantalla chica tras años de bajo perfil mediático.
    Divina Gloria presenta un emotivo documental sobre la historia de una familia de actores judíos durante el Holocausto.
  • Alejandra Majluf: La actriz de Clave de Sol sorprendió al panel. En los últimos años, fue noticia por reinventarse como chofer de aplicaciones, donde realizaba entrevistas mientras manejaba.
  • Kennys Palacios: El estilista y confidente de Wanda Nara, quien ya tiene un vínculo estrecho con el canal a través de sus redes y streams, es otro de los candidatos firmes.
    Kennys Palacios en los Martín Fierro 2025.
  • Inés Lucero: Tras su reciente paso de alto perfil por el reality Survivor, Expedición Robinson 2024, la joven fue vista en el canal realizando las fotos promocionales.
  • Franco Poggio: El modelo e influencer, conocido también por ser la pareja de Lizardo Ponce, aportaría la cuota de farándula joven al programa.
  • Emanuel Di Gioia: Un nombre que apela a la memoria de los seguidores históricos; el ex participante de Gran Hermano 2011 es recordado por su fuerte enfrentamiento con el entonces conductor, Jorge Rial.
