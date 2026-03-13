13 de marzo de 2026 - 17:00

Mostaza Merlo cruzó a Brian Sarmiento y lo tildó de mentiroso

El exentrenador de Estudiantes de La Plata desmintió al actual integrante de Gran Hermano, en relación a una famosa anécdota.

Mostaza Merlo cruzó a Brian Sarmiento y lo tildó de mentiroso

Mostaza Merlo cruzó a Brian Sarmiento y lo tildó de mentiroso

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Hace años es viral una cómica historia que involucraba a Brian Sarmiento y Mostaza Merlo, en un supuesto entrenamiento en el año 2004 con Estudiantes de La Plata. Ahora, fue el propio DT el que desmintió lo relatado por el jugador.

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Todo empezó hace un tiempo atrás, cuando en una visita a la televisión el por entonces futbolista Brian Sarmiento contó una anécdota que supuestamente había vivido junto a Reinaldo Merlo. En el relato, el volante se escusó: “Como soy chiquito, negrito y feo, no tengo nada a favor, siempre tengo que estar un paso adelante de los demás o sacando ventaja en algo, anticipándome a la jugada". Luego, contó que le habló directamente a Mostaza: “Dije, ‘o me echan del club o un día me convocan a entrenar con la Primera’. Cuando lo veo le digo: 'Mostaza, por qué no venís a ver la categoría nuestra y aprendés un poco, porque ustedes le pegan todo para arriba’“.

La anécdota inventada por Brian Sarmiento:

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En esa versión de la historia, Merlo convocó a Sarmiento a una práctica y le encargó al Polaco Bastía que lo cruce con duras infracciones para que aprenda a no hablar. En ese contexto, el joven por entonces de la Octava División habría respondido con un lujo que le valió la aprobación del DT. “En la tercera que me tira le amago y le tiro un caño. Ahí Mostaza se levanta y dice “pará pará pará, nene tenés unos huevos así…”, cerró.

Merlo desmintió a Brian Sarmiento:

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Ahora, años después, el propio Mostaza contó la verdad de ese cruce con el actual integrante de Gran Hermano, que nunca existió. “Él estaba en Octava y yo en la Primera de Estudiantes. Él nunca practicó con nosotros", remarcó.

De todas formas, Merlo confesó que hay una pizca de verdad en la relación entre ambos, pero reiteró que nunca llegó hasta donde contó el jugador. "Un día yo venía de la cancha 5 y él venía con un compañero y me dice ‘ustedes hacen la jugada de Krupoviesa para el centro a Pavone’. Es verdad, él alcanzaba pelotas. Pero nunca practicó con la Primera”, expresó al respecto.

En cuanto al supuesto caño al Polaco Bastía, Mostaza lanzó que nunca pasó. “Declara que practicó con la Primera, que tiró caños. Es un pibe fenomenal, pero nunca practicó con Primera. Habla, dice que yo le dije, pero es mentira”, dijo entre risas e incredulidad.

Tan grande es la mentira para el adiestrador, que estuvo a punto de cruzarlo en un programa en vivo. “Incluso, el año pasado, me llamó el productor de acá para venir. Y le dije, ‘mirá que si voy le tengo que decir en la cara que nunca practicó con nosotros", le contó a los periodistas de Cuerpo Técnico.

Para cerrar, Merlo le puso paños fríos al cruce, y destacó el humor del futbolista para relatar la historia, cargada de ficción. “Le quedó bien porque tiene carisma para contarlo, pero nunca pateó con nosotros”, finalizó.

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