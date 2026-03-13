Mostaza Merlo cruzó a Brian Sarmiento y lo tildó de mentiroso

El exentrenador de Estudiantes de La Plata desmintió al actual integrante de Gran Hermano, en relación a una famosa anécdota.

Hace años es viral una cómica historia que involucraba a Brian Sarmiento y Mostaza Merlo, en un supuesto entrenamiento en el año 2004 con Estudiantes de La Plata. Ahora, fue el propio DT el que desmintió lo relatado por el jugador.

Todo empezó hace un tiempo atrás, cuando en una visita a la televisión el por entonces futbolista Brian Sarmiento contó una anécdota que supuestamente había vivido junto a Reinaldo Merlo. En el relato, el volante se escusó: “Como soy chiquito, negrito y feo, no tengo nada a favor, siempre tengo que estar un paso adelante de los demás o sacando ventaja en algo, anticipándome a la jugada". Luego, contó que le habló directamente a Mostaza: “Dije, ‘o me echan del club o un día me convocan a entrenar con la Primera’. Cuando lo veo le digo: 'Mostaza, por qué no venís a ver la categoría nuestra y aprendés un poco, porque ustedes le pegan todo para arriba’“.

La anécdota inventada por Brian Sarmiento: Embed Lo único que espero es que Brian Sarmiento cuente 10 veces la anécdota con Mostaza es lo mejor que tienepic.twitter.com/P9gJ99BElm — Argentinisimo (@SoyArgen) February 24, 2026 En esa versión de la historia, Merlo convocó a Sarmiento a una práctica y le encargó al Polaco Bastía que lo cruce con duras infracciones para que aprenda a no hablar. En ese contexto, el joven por entonces de la Octava División habría respondido con un lujo que le valió la aprobación del DT. “En la tercera que me tira le amago y le tiro un caño. Ahí Mostaza se levanta y dice “pará pará pará, nene tenés unos huevos así…”, cerró.

Merlo desmintió a Brian Sarmiento: Embed [DEPORTES] "Nunca practicó con la Primera": "Mostaza" Merlo desmintió a Brian Sarmiento, afirmó que la anécdota sobre una charla durante un entrenamiento de Estudiantes es "mentira" y admitió que es "un pibe fenomenal" pero era "alcanzapelotas".



@FOXSportsArg https://t.co/DvOpjC89OK pic.twitter.com/KlYdq7eyLL — ElCanciller.com (@elcancillercom) March 13, 2026 Ahora, años después, el propio Mostaza contó la verdad de ese cruce con el actual integrante de Gran Hermano, que nunca existió. “Él estaba en Octava y yo en la Primera de Estudiantes. Él nunca practicó con nosotros", remarcó.

De todas formas, Merlo confesó que hay una pizca de verdad en la relación entre ambos, pero reiteró que nunca llegó hasta donde contó el jugador. "Un día yo venía de la cancha 5 y él venía con un compañero y me dice ‘ustedes hacen la jugada de Krupoviesa para el centro a Pavone’. Es verdad, él alcanzaba pelotas. Pero nunca practicó con la Primera”, expresó al respecto.