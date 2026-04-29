Copa Sudamericana: Racing apenas rescató un empate de su visita a Venezuela

Racing igualó 1-1 como visitante frente a Caracas de Venezuela , por la tercera fecha del Grupo E de la Copa Sudamericana, y sigue sin poder salir de su mal momento. El gol de la Academia lo hizo Tomás Pérez, mientras que en el complemento Jesús Yendis anotó la igualdad.

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Luego de un disputado primer tiempo en el que prácticamente no hubo situaciones claras, Racing se pudo poner en ventaja recién a los 42 minutos, cuando Pérez definió de cabeza dentro del área tras un centro del mediocampista Baltasar Rodríguez, quien volvió este año de su paso por el Inter Miami de Estados Unidos y rápidamente se ganó un lugar en el 11 titular.

¡GOOOL DE RACING! Tras el centro de Baltasar Rodríguez, Tomás Pérez ganó de cabeza y convirtió el 1-0 ante Caracas en Venezuela CONMEBOL #SudamericanaEnDSPORTS | #Sudamericana pic.twitter.com/QBzfc7SrBK

Previamente, el lateral izquierdo Gabriel Rojas, que retornó a la titularidad luego de su lesión, desaprovechó un penal que fue atajado por el arquero rival, Frankarlos Benítez.

Sin embargo, la Academia sufrió nuevamente por sus propios errores, y en la primera jugada del segundo tiempo le permitió a Yendis que anote el gol de la igualdad, tras entrar solo al área después de una fatal desatención de la defensa.

En los últimos minutos ambos equipos tuvieron oportunidades claras para quedarse con el triunfo, pero les faltó puntería y se tuvieron que conformar con el empate 1-1.

Caracas lo igualó en el arranque del segundo tiempo:

Embed ¡QUÉ GOLAZO DE CARACAS!



En el comienzo del segundo tiempo, Jesús Yendis anotó el 1-1 ante Racing.



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Este resultado complica a Racing, que luego de tres fechas está tercero con cuatro puntos, mientras que Caracas está segunda con cinco unidades. El líder es Botafogo de Brasil, con siete. Para clasificar, tendrá que mejorar sustancialmente en los próximos encuentros de la Copa Sudamericana.

La próxima presentación de Racing será el trascendental encuentro de este domingo ante Huracán, que definirá su clasificación o no a los playoffs del Torneo Apertura. Allí, además de intentar seguir con vida en el fútbol argentino, tratará de cortar la mala racha de cinco partidos consecutivos sin victorias.

Minuto a minuto y estadísticas de Caracas - Racing: