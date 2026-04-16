16 de abril de 2026 - 22:31

Marcos Rojo recibió una fuerte sanción y complica su continuidad en Racing

La expulsión del defensor en el partido frente a River derivó en cuatro fechas de suspensión y reabre el debate sobre su continuidad en la Academia.

Marcos Rojo recibió una fuerta sanción desde el Tribunal de Disciplina de la AFA y se perderá lo que resta del torneo. En la academia tiene contrato hasta junio de este año

Marcos Rojo recibió una fuerta sanción desde el Tribunal de Disciplina de la AFA y se perderá lo que resta del torneo. En la academia tiene contrato hasta junio de este año

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Los Andes | Redacción Deportes
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La sanción lo deja afuera de lo que resta de la fase regular del Torneo Apertura y, en caso de que Racing avance, también lo marginará de los octavos de final. El fallo se conoció cuatro días después del encuentro y contempla tanto la infracción dentro del juego como los agravios dirigidos al árbitro.

La jugada que derivó en la roja

El VAR intervino en la acción que terminó con la expulsión del defensor. La expulsión de Rojo se produjo en el tramo final del partido, cuando el defensor de 36 años impactó con el antebrazo a Lucas Martínez Quarta en una jugada aérea. La acción fue revisada por el VAR, que llamó al árbitro Sebastián Zunino a observar la jugada.

Tras la revisión en campo, el juez decidió mostrar la tarjeta roja. En el informe posterior se consignan además insultos reiterados del jugador hacia la autoridad del encuentro.

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Rojo golpe&oacute; a Mart&iacute;nez Quarta en una jugada a&eacute;rea. La acci&oacute;n fue revisada por el VAR, que llam&oacute; al &aacute;rbitro Sebasti&aacute;n Zunino a observar la jugada, luego lo expuls&oacute;. El defensor insult&oacute; al &aacute;rbitro.

Rojo golpeó a Martínez Quarta en una jugada aérea. La acción fue revisada por el VAR, que llamó al árbitro Sebastián Zunino a observar la jugada, luego lo expulsó. El defensor insultó al árbitro.

El informe arbitral y la reincidencia

El expediente incluyó agravios y antecedentes disciplinarios del defensor. El documento arbitral detalla que Rojo insultó en varias oportunidades al árbitro con expresiones de alto contenido ofensivo. Además, ya había sido amonestado en el entretiempo por protestas.

La sanción también consideró la reincidencia del jugador, que acumula seis expulsiones en el fútbol argentino, tres de ellas ante River Plate.

Impacto en Racing y el futuro de Marcos Rojo

La expulsión influyó en la derrota y reabre interrogantes sobre su continuidad. En el desarrollo del encuentro, Racing ya perdía cuando quedó con diez hombres. River aprovechó la superioridad numérica y cerró el partido 2-0, resultado que complicó el panorama del equipo de Gustavo Costas.

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A Rojo solo le quedan dos meses de contrato en Avellaneda y, Gustavo Costas no le tendr&iacute;a m&aacute;s en cuenta.&nbsp;

A Rojo solo le quedan dos meses de contrato en Avellaneda y, Gustavo Costas no le tendría más en cuenta.

Tras el partido, el entrenador fue claro respecto de la situación disciplinaria del plantel: “No podemos dejar al equipo con diez, hay que ser más inteligentes”.

El contrato de Rojo con Racing se extiende hasta junio de 2026, aunque su futuro vuelve a quedar bajo análisis. En el club no descartan posibles decisiones respecto a su continuidad luego de esta sanción.

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