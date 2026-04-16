Marcos Rojo recibió una fuerte sanción y complica su continuidad en Racing

Marcos Rojo recibió una durísima sanción desde el Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino , que resolvió suspender al jugador por cuatro partidos, luego de su expulsión en el clásico entre Racing Club y River Plate , disputado el pasado domingo en e l estadio Presidente Perón.

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La sanción lo deja afuera de lo que resta de la fase regular d el Torneo Apertura y, en caso de que Racing a vance, también lo marginará de los octavos de final. El fallo se conoció cuatro días después del encuentro y contempla tanto la infracción dentro del juego como los agravios dirigidos al árbitro.

El VAR intervino en la acción que terminó con la expulsión del defenso r. La expulsión de Rojo se produjo en el tramo final del partido, cuando el defensor de 36 años impactó con el antebrazo a Lucas Martínez Quarta en una jugada aérea . La acción fue revisada por el VAR, que llamó al árbitro Sebastián Zunino a observar la jugada .

Tras la revisión en campo, el juez decidió mostrar la tarjeta roja. En el informe posterior se consignan además insultos reiterados del jugador hacia la autoridad del encuentro.

Rojo golpeó a Martínez Quarta en una jugada aérea . La acción fue revisada por el VAR, que llamó al árbitro Sebastián Zunino a observar la jugada, luego lo expulsó. El defensor insultó al árbitro.

El informe arbitral y la reincidencia

El expediente incluyó agravios y antecedentes disciplinarios del defensor. El documento arbitral detalla que Rojo insultó en varias oportunidades al árbitro con expresiones de alto contenido ofensivo. Además, ya había sido amonestado en el entretiempo por protestas.

La sanción también consideró la reincidencia del jugador, que acumula seis expulsiones en el fútbol argentino, tres de ellas ante River Plate.

Impacto en Racing y el futuro de Marcos Rojo

La expulsión influyó en la derrota y reabre interrogantes sobre su continuidad. En el desarrollo del encuentro, Racing ya perdía cuando quedó con diez hombres. River aprovechó la superioridad numérica y cerró el partido 2-0, resultado que complicó el panorama del equipo de Gustavo Costas.

image A Rojo solo le quedan dos meses de contrato en Avellaneda y, Gustavo Costas no le tendría más en cuenta. Gentileza.

Tras el partido, el entrenador fue claro respecto de la situación disciplinaria del plantel: “No podemos dejar al equipo con diez, hay que ser más inteligentes”.

El contrato de Rojo con Racing se extiende hasta junio de 2026, aunque su futuro vuelve a quedar bajo análisis. En el club no descartan posibles decisiones respecto a su continuidad luego de esta sanción.