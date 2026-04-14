14 de abril de 2026 - 22:41

UPCN San Juan Vóley, otra vez campeón y dueño absoluto de la Liga Argentina

El equipo sanjuanino venció a Ciudad Vóley en la final, cerró la serie 3/1 y alcanzó su décimo título de LVA, consolidándose como el más ganador a nivel nacional. "El Cóndor" sumó campeonato número 26° en 19 años de historia y ratificó su hegemonía.

El sexteto sanjuanino se convirtió en el máximo ganador del voleibol argentino al sumar su décimo título.&nbsp;

El sexteto sanjuanino se convirtió en el máximo ganador del voleibol argentino al sumar su décimo título. 

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PrensaUPCN
Los Andes | Sergio Faria
Por Sergio Faria

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La jerarquía del equipo sanjuanino

El equipo dirigido por Fabián Armoa mostró jerarquía en los momentos decisivos de la final, especialmente en un segundo set clave en el que llegó a estar 21/24 abajo y logró revertirlo para encaminar el triunfo. Con esta conquista, UPCN reafirma su dominio sostenido en el vóleibol nacional y una hegemonía que se mantiene a lo largo de los años con presencia constante en las instancias decisivas.

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Fabián Armoa el entrenador más ganador de la Liga Argentina.

Fabián Armoa el entrenador más ganador de la Liga Argentina.

Estiró su palmarés y es el más ganador

El título no solo amplía su palmarés en la liga, sino que eleva su historial a 26 campeonatos oficiales en 19 años de vida institucional, incluyendo logros nacionales e internacionales. Entre ellos se destacan sus dos medallas de bronce en el Mundial de Clubes (obtenidas en 2014 y 2015), además de su amplia participación en el Campeonato Sudamericano de Clubes, donde disputó 11 ediciones y alcanzó 10 podios, con dos títulos continentales (2013 y 2015), cinco subcampeonatos y tres terceros puestos.

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UPCN venció a Ciudad Vóley y sumó un nuevo título.

UPCN venció a Ciudad Vóley y sumó un nuevo título.

UPCN, un indiscutible campeón

UPCN también ostenta seis consagraciones en la Copa Máster, tres en la Copa ACLAV, un título en el Super 8 (su primera conquista nacional), dos Copas Argentina y la Supercopa 2023. En 2025, el club decidió alejarse de la ACLAV para incorporarse a la Liga Nacional organizada por la Federación del Vóleibol Argentino (FeVA), un certamen federal con 16 equipos de 11 provincias, donde también se consagró campeón de manera invicta.

Con este nuevo título, UPCN San Juan Vóley reafirma su condición de referencia indiscutida del vóleibol argentino y continúa ampliando una de las trayectorias más dominantes del deporte nacional.

Uno por uno, todos los títulos de UPCN

Torneos nacionales ACLAV - FEVA

Año Torneo Rival Lugar

2025/26 Liga Argentina Ciudad Vóley San Juan

2021/22 Liga Argentina Ciudad Vóley San Juan

2020/21 Liga Argentina Ciudad Vóley Buenos Aires

2017/18 Liga Argentina Bolívar San Juan

2015/16 Liga Argentina Bolívar San Juan

2014/15 Liga Argentina Bolívar San Juan

2013/14 Liga Argentina Lomas Voley CABA

2012/13 Liga Argentina BAU San Juan

2011/12 Liga Argentina Boca RUS CABA

2010/11 Liga Argentina Bolívar San Juan

Liga Nacional

2025 Liga Nacional Regatas (Corr.) San Juan

Supercopa

2022/23 Supercopa Ciudad Vóley Mar del Plata

Copa Argentina

2020/21 Copa Argentina Paracao Vóley Mar del Plata

2019/20 Copa Argentina Gigantes del Sur Neuquén

2015/16 Copa ACLAV Bolívar Buenos Aires

2013/14 Copa ACLAV Sarmiento ST Resistencia, Chaco

2012/13 Copa ACLAV BAU Resistencia, Chaco

Copa Máster

2017/18 Copa Master Lomas Voley Bolívar, Buenos Aires

2016/17 Copa Master Lomas Voley Morón, Buenos Aires

2014/15 Copa Master Boca RUS Morón, Buenos Aires

2013/14 Copa Master Bolívar San Juan

2011/12 Copa Master BAU Mar del Plata, Bs As

2010/11 Copa Master Boca RUS Entre Ríos

Súper 8

2009/10 Súper 8 Sonder Rosario San Juan

Torneos Sudamericanos CSV

2013 Sudamericano Vivo Minas (BR) Belo Horizonte (Brasil)

2015 Sudamericano Sada Cruzeiro (BR) San Juan

Bronce Mundial de Clubes FIVB

2014 Mundial de Clubes Sada Cruzeiro (BR) Belo Horizonte (Brasil)

2015 Mundial de Clubes Paykan Tehran (IR) Belo Horizonte (Brasil)

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