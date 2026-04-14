UPCN San Juan Vóley, otra vez campeón y dueño absoluto de la Liga Argentina

El equipo sanjuanino venció a Ciudad Vóley en la final, cerró la serie 3/1 y alcanzó su décimo título de LVA, consolidándose como el más ganador a nivel nacional. " El Cóndor" sumó campeonato número 26° en 19 años de historia y ratificó su hegemonía.

El sexteto sanjuanino se convirtió en el máximo ganador del voleibol argentino al sumar su décimo título.

UPCN San Juan Vóley volvió a escribir una página histórica en el vóleibol nacional al consagrarse campeón de la Liga de Vóleibol Argentina 2025/26 , tras superar a Ciudad Vóley en el cuarto partido de la serie final y cerrar la definición por 3/1. En un estadio colmado por unas 4.000 personas, el conjunto sanjuanino se impuso por 3/0 con parciales de 25/19, 31/29 y 25/21, para alcanzar su décimo título en la LVA y consolidarse como el máximo ganador de la competencia.

La jerarquía del equipo sanjuanino El equipo dirigido por Fabián Armoa mostró jerarquía en los momentos decisivos de la final, especialmente en un segundo set clave en el que llegó a estar 21/24 abajo y logró revertirlo para encaminar el triunfo. Con esta conquista, UPCN reafirma su dominio sostenido en el vóleibol nacional y una hegemonía que se mantiene a lo largo de los años con presencia constante en las instancias decisivas.

image Fabián Armoa el entrenador más ganador de la Liga Argentina. PrensaUPCN Estiró su palmarés y es el más ganador El título no solo amplía su palmarés en la liga, sino que eleva su historial a 26 campeonatos oficiales en 19 años de vida institucional, incluyendo logros nacionales e internacionales. Entre ellos se destacan sus dos medallas de bronce en el Mundial de Clubes (obtenidas en 2014 y 2015), además de su amplia participación en el Campeonato Sudamericano de Clubes, donde disputó 11 ediciones y alcanzó 10 podios, con dos títulos continentales (2013 y 2015), cinco subcampeonatos y tres terceros puestos.

image UPCN venció a Ciudad Vóley y sumó un nuevo título. PrensaUPCN UPCN, un indiscutible campeón UPCN también ostenta seis consagraciones en la Copa Máster, tres en la Copa ACLAV, un título en el Super 8 (su primera conquista nacional), dos Copas Argentina y la Supercopa 2023. En 2025, el club decidió alejarse de la ACLAV para incorporarse a la Liga Nacional organizada por la Federación del Vóleibol Argentino (FeVA), un certamen federal con 16 equipos de 11 provincias, donde también se consagró campeón de manera invicta.

Con este nuevo título, UPCN San Juan Vóley reafirma su condición de referencia indiscutida del vóleibol argentino y continúa ampliando una de las trayectorias más dominantes del deporte nacional.