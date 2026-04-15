¡Maracanazo Leproso! Independiente Rivadavia le ganó a Fluminense en una noche histórica

Independiente Rivadavia se repuso de un inicio complicado, y metió el triunfazo de su vida en la primera visita por Copa Libertadores. Fue 2 a 1 ante Fluminense con los goles de Sartori y Arce, en el mítico Maracaná. Un baile inolvidable.

La Lepra padeció el inicio del juego, y por momentos pareció muy vulnerable ante cada embate del conjunto local. Desde lo táctico, el planteo de Alfredo Berti fue ambicioso respecto a la cantidad de futbolistas de peso de mitad de cancha hacia adelante . Lejos de meterse atrás, el Loco alineó a Matías Fernández, Sebastián Villa, Fabrizio Sartori y Alex Arce. Tres atacantes netos más un enganche por detrás de ellos.

Esto generó que el Flu pueda encontrar muchos espacios cada vez que recuperó la pelota. Por eso mismo, no se entretuvo con la posesión del balón, sino que decidió salir eyectado para no darle tiempo a la visita a retroceder en bloque. Así generó varias de peligro hasta que pudo abrir el marcador.

¡ASÍ TOCA EL FLUZAO DE ZUBELDÍA! Arana apareció en soledad en el segundo palo y la cruzó para el primero de Fluminense ante Independiente Rivadavia. Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/k2iFWgYF3h

Sobre 9 minutos, el Tricolor amplió sus líneas a lo ancho del campo y juntó pases para armar una jugada de alto vuelo que involucró a Castillo, Cannobio, Hércules, y Savarino , que tiró centro desde la derecha para el ingreso en solitario por izquierda de Arana, que le rompió el arco a Bolcato.

La Lepra tardó algunos minutos más en reaccionar, pero de a poquito fue ganando confianza con el dominio del esférico como herramienta principal. Matías Fernández retrocedió algunos metros, y así el equipo creció.

A los 37’, llegó el premio al esfuerzo. Sebastián Villa mandó a la olla un tiro libre muy lejano. El defensor local Freytes ganó en las alturas dejándola corta, Leonard Costa la volvió a meter dentro del área chica, y Fabrizio Sartori hizo efectiva la ley del fútbol que reza que dos cabezazos en el área es gol.

Fabrizio Sartori le devolvió la vida al Azul:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2044583949142204678?s=20&partner=&hide_thread=false ¡¡LA LEPRA MENDOCINA NO SE ACHICA!! SARTORI CABECEÓ Y MARCÓ EL 1-1 ENTRE INDEPENDIENTE RIVADAVIA Y FLUMINENSE. HISTÓRICO.



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Si el gol del número 43 provocó emociones fuertes en el Parque, ni hablar lo que sucedió en el arranque del segundo tiempo. Nicolás Bolcato salió rápido para encontrarlo a Sebastián Villa, el arquero local cortó pero no pudo sacarla demasiado lejos, y se la dejó servida al Colombiano. El 22 intentó rematar y recibió una dura infracción, pero el árbitro dio continuidad y Alex Arce estampó el 2 a 1 con el arco a su merced.

A partir de allí, Fluminense intentó revitalizar su rendimiento con varios cambios ofensivos, y apretó para salvar las ropas en casa. Es cierto que por momentos se arrimó demasiado al arco de Bolcato, pero le costó gestar opciones claras para lograr la igualdad.

Alex Arce y el gol para el cuadrito Leproso:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2044592062771671322?s=20&partner=&hide_thread=false ¡¡¡HISTORIA PURA PARA MENDOZA!!! ¡¡ÁLEX ARCE AGARRÓ LA PELOTA DENTRO DEL ÁREA Y DEFINIÓ PARA EL 2-1 DE INDEPENDIENTE RIVADAVIA VS. FLUMINENSE EN EL MARACANÁ!!



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Berti respondió oxigenando la última línea con los ingresos de Elordi y Osella en lugar de Gómez y Bonifacio, ya que habían empezado a sufrir a la hora de la marca por sus respectivos costados. El DT le bajó la persiana al trámite, juntando las líneas bien cerca de su propio campo y sin dejar espacios.

Triunfo inolvidable de la Lepra, que empezó perdiendo y se repuso para escribir otra página dorada en su profunda historia. Si bien acumuló grandes momentos, ninguno se asemejará a lo obtenido en la noche de este miércoles 15 de abril. Disfrute, Azul. Lo tiene merecido.

Minuto a minuto y estadísticas de Fluminense vs Independiente Rivadavia: