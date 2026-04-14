Pasión azul en Río: hinchas de Independiente Rivadavia coparon la previa en el hotel

La Lepra confirmó, pasadas las 23, que su plantel llegó a Río. Allí los fanáticos hicieron sentir su apoyo al equipo con una verdadera fiesta en las afueras del alojamiento.

La Lepra ya se vive en Brasil: aliento en la previa ante Fluminense.

La ilusión de Independiente Rivadavia en la Copa Libertadores ya se vive con intensidad en Brasil. En las últimas horas comenzaron a circular videos de hinchas de la Lepra en Río de Janeiro, donde el equipo se prepara para enfrentar a Fluminense en el mítico Maracaná.

En las imágenes, que rápidamente se viralizaron, se observa a un numeroso grupo de simpatizantes apostado detrás de vallas, frente a lo que sería el hotel donde se hospeda el plantel mendocino. Allí, los fanáticos cantan con fuerza, despliegan toda su pasión y lanzan fuegos artificiales para hacer sentir su apoyo en la previa del encuentro.

El lugar cuenta con un importante operativo de seguridad, con personal que controla la situación para evitar desbordes, aunque el clima es festivo y de aliento constante hacia el equipo dirigido por Alfredo Berti.

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La ilusión de Independiente Rivadavia en la Copa Libertadores ya se vive con intensidad en Brasil. En las últimas horas comenzaron a circular videos de hinchas de la Lepra en Río de Janeiro, donde el equipo se prepara para enfrentar a… pic.twitter.com/48dg57EmsW — LOS ANDES (@LosAndesDiario) April 15, 2026 Más temprano, desde las redes oficiales del club confirmaron que la delegación ya se encuentra en Río de Janeiro. El aviso llegó pasadas las 23 de este martes, acompañado por imágenes del viaje y la llegada del plantel y cuerpo técnico a suelo brasileño.

El encuentro entre Independiente Rivadavia y Fluminense se disputará este miércoles desde las 21.30 en el estadio Maracaná, por la segunda fecha del Grupo C de la Copa Libertadores. El partido podrá verse por Fox Sports y Disney+ Premium.