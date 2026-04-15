Un sueño hecho realidad: Alex Arce gritó el 2-1 de Independiente Rivadavia

El gol del empate cerca del final del primer tiempo ya había significado un hito para la historia de Independiente Rivadavia . Pero sin dudas, el tanto de Alex Arce que puso en ventaja al Azul del Parque en el Maracaná ante Fluminense lo superó con creces.

Había empezado sufriendo, es cierto, pero con el correr del trámite el hincha mendocino se empezó a dar cuenta que no era imposible lastimar a su rival . Sólo había que ser paciente, y aprovechar los momentos del encuentro para dar el batacazo.

Y así, la paciencia pagó con creces para el cuadro Leproso. Sobre 6 minutos del complemento, cuando los equipos todavía se sacaban de encima el descanso, Nicolás Bolcato fue más rápido e inteligente que el resto y sacó largo para aprovechar la velocidad de Sebastián Villa. El arquero local se apuró al salir y cortó, pero no pudo sacarla demasiado lejos.

¡¡¡HISTORIA PURA PARA MENDOZA!!! ¡¡ÁLEX ARCE AGARRÓ LA PELOTA DENTRO DEL ÁREA Y DEFINIÓ PARA EL 2-1 DE INDEPENDIENTE RIVADAVIA VS. FLUMINENSE EN EL MARACANÁ!! Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/vZFTmCNXA1

Así, la bocha volvió a meterse en el área de Fluminense, y el portero tuvo que ensuciarse las ropas ante Matías Fernández y el propio Villa, al que le cometió un clarísimo penal. El árbitro esperó unos segundos para cobrarlo , porque lo observó a Alex Arce sin marcas.

El temible atacante paraguayo, sin dudar, recibió el balón y lo mandó al fondo de la red de un arco que estaba a su merced. Delirio total en el Parque, y en Río de Janeiro. Brasil se teñía de color azul.

El de los tantos importantes, aquel que llegó con una valija plagada de sueños y expectativas para disputar la Primera Nacional y que poco tiempo después colaboró para la estrella en la Copa Argentina. Ese mismo fue el autor del gol más importante en la historia de la institución, que ya está grabado a fuego en el corazón de cada fanático. Merecido premio para un goleador de raza.