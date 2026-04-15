15 de abril de 2026 - 22:40

El emocionante e histórico gol de Independiente Rivadavia en Brasil

Fabrizio Sartori estampó el 1 a 1 en pleno Maracaná, y desató la alegría de los hinchas Azules en su primer partido de visitante en Copa Libertadores.

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EFE/ Andre Coelho

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Fluminense se mostró de entrada como un rival durísimo, y por momentos parecía que la Lepra estaba muy lejos de poder lastimarlo. Sin embargo, este equipo Azul tiene impregnado en su ADN tener que remarla en la adversidad, y una vez más se levantó para asestar el golpe en el momento menos pensado.

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El histórico gol de Fabrizio Sartori para Independiente Rivadavia:

Corrían 37 minutos cuando Sebastián Villa mandó a la olla un tiro libre muy lejano. El defensor local Freytes ganó en las alturas dejandola corta, Leonard Costa la volvió a meter dentro del área chica, y Fabrizio Sartori hizo efectiva la ley del fútbol que reza que dos cabezazos en el área es gol.

El público Leproso estalló en un sólo alarido, plagado de emoción por el momento vivido. Los jugadores salieron eyectados a puro delirio para abrazar al autor del gol. No es para menos. Significó el primer gol de la Lepra de visitante por la Copa Libertadores, convertido nada menos que en pleno Maracaná, uno de los estadios más emblemáticos del fútbol mundial.

Más allá del contexto, el tanto sirvió para que el equipo de Alfredo Berti pueda acomodarse de una mejor manera en el partido, logrando frenar los embates de un cuadro local dispuesto a llevárselo por delante.

Para Fabrizio Sartori fue el gol número 13 en 58 encuentros disputados con la camiseta del elenco del Parque. Se trató del sexto en la presente temporada (anotó 5 en el Torneo Apertura). Por supuesto, el primero en torneos internacionales y el más significativo en su carrera.

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