Godoy Cruz visita a Estudiantes de Caseros con la ilusión de seguir creciendo: hora, TV y formaciones

Godoy Cruz visitará este sábado desde las 15 a Estudiantes de Caseros por la fecha 16 de la Zona A de la Primera Nacional . El encuentro se disputará en el estadio Ciudad de Caseros, contará con el arbitraje de Franco Acita y podrá seguirse en vivo a través de LPF Play.

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El Expreso intenta consolidar su recuperación en un 2026 que comenzó cuesta arriba tras su descenso a la Primera Nacional. Sin embargo, la llegada de Pablo De Muner parece haber cambiado el ánimo y el funcionamiento de un equipo que volvió a mostrar señales positivas en las últimas jornadas.

La contundente goleada frente a All Boys en el Feliciano Gambarte no solo significó tres puntos importantes, sino también un fuerte respaldo al trabajo del nuevo entrenador. Desde que asumió hace tres fechas, De Muner consiguió dos triunfos como local y sufrió apenas una derrota ante Los Andes, aunque más allá de los resultados , el equipo empezó a recuperar una identidad futbolística y una actitud competitiva que hacía tiempo no mostraba.

Pablo De Muner entrenador del Tomba, indicó que el equipo aún tiene mucho para mejorar y dar.

El Tomba comenzó a reencontrarse con el juego, pero también con la confianza. Hoy el plantel transmite otra energía dentro del campo y el cuerpo técnico tiene objetivos claros: pelear en los puestos de arriba y transformarse en protagonista del campeonato.

Godoy Cruz ocupa actualmente el sexto puesto de la Zona A y quedó a solo tres unidades del líder Deportivo Morón. El primer desafío inmediato será afianzarse dentro de los puestos de Reducido y luego ir por la cima.

De Muner decidió mantener la base que viene de golear a All Boys y no realizará modificaciones para visitar a Estudiantes de Caseros. La intención será repetir fuera de Mendoza el mismo nivel que el equipo viene mostrando en el Gambarte.

Godoy Cruz vs All Boys El Tomba se impone 2 a 0 ante el Albo. El primero lo marcó el Flaco Burgos (foto), quien abrió la cuenta para el equipo de De Muner. Prensa Godoy Cruz

“Tenemos que encontrar la misma forma de jugar de visitante como lo hacemos de local”, expresó el entrenador luego del último triunfo, marcando cuál es la principal deuda pendiente de su ciclo.

El DT también pidió mantener la calma pese al buen momento: “Siento que estamos encaminados, pero hay que tener mesura porque todavía tenemos mucho para mejorar y muchos objetivos por delante”, analizó.

image Misael Sosa. El ingreso del puntano entre los titulares al conjunto tombino le dio otra dinámica a la zona ofensiva y creativa al equipo. PrensaGodoy Cruz

Un rival que también necesita sumar

Estudiantes de Caseros llega golpeado tras caer 2 a 0 frente a Deportivo Morón en condición de visitante. El Pincha se ubica 12° en la tabla con 16 puntos y necesita recuperarse para volver a acercarse a los puestos de Reducido.

El equipo bonaerense suele hacerse fuerte en su estadio y representa una prueba exigente para un Godoy Cruz que todavía busca consolidarse lejos de Mendoza.

Un antecedente favorable para el Expreso

Tomba y Pincha apenas registran un antecedente oficial entre sí. Fue en la Copa Argentina 2016, cuando el conjunto mendocino eliminó a Estudiantes de Caseros tras imponerse por 2 a 0 en los 32avos de final. En aquella oportunidad, Godoy Cruz era dirigido por Sebastián Méndez.

Probables formaciones: Estudiantes de Caseros vs Godoy Cruz

Estudiantes de Caseros: Nicolás Campisi; Balthazar Bernardi, Jorge Benítez,Nicolás Caro Torres,Tomás Squie; Federico Sena, Rodrigo Melo, Santiago Camacho, Enzo Acosta; Facundo Ardiles, Alejandro Melo. DT: Alfredo Grelak

Probables formaciones: Estudiantes de Caseros vs Godoy Cruz

Godoy Cruz: Roberto Ramírez; Lucas Arce, Esteban Burgos, Tomás Rossi, Juan Morán; Vicente Poggi, Gastón Gil Romero, Tomás Pozzo; Nahuel Ulariaga, Martín Pino y Misael Sosa. DT: Pablo De Muner.

Estadio: Ciudad de Caseros

Árbitro: Franco Acita

Hora: 15

TV: LPF Play

Estudiantes de Caseros vs Godoy Cruz minuto a minuto