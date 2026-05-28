Scaloni definió la lista de 26 para el Mundial 2026: los debutantes de la Selección Argentina y las caras nuevas

La Selección Argentina ya tiene lista confirmada para el Mundial 2026 . Lionel Scaloni oficializó los 26 futbolistas que buscarán defender el título conseguido en Qatar 2022, en una convocatoria que mezcla continuidad, recambio y varias primeras experiencias mundialistas .

De campeones del mundo a bajas para el Mundial 2026: quiénes quedaron afuera de la lista de Scaloni y por qué

Con Messi a la cabeza, Lionel Scaloni presentó la lista para el Mundial 2026

Dentro de la nómina aparecen nombres que tendrán su estreno absoluto en una Copa del Mundo , en algunos casos tras haber estado cerca de integrar el plantel campeón hace cuatro años y haberse quedado al margen por cuestiones deportivas o físicas.

Juan Musso, arquero de Atlético de Madrid, finalmente tendrá su primera experiencia mundialista tras haber quedado fuera de la lista de 2022. En esta temporada sumó continuidad en el Colchonero y respondió con buenos números bajo los tres palos.

En defensa aparece Leonardo Balerdi, zaguero del Olympique de Marsella, que se consolidó como referente en su club y será alternativa en la última línea. Facundo Medina, también en Francia, es otra de las incorporaciones destacadas por su versatilidad para jugar como central o lateral izquierdo.

Juan Musso (Prensa Atalanta) Juan Musso (Prensa Atalanta)

Valentín Barco y Nico Paz, el recambio con proyección

Valentín Barco se suma como una de las piezas más polifuncionales del plantel. Puede desempeñarse como lateral izquierdo o mediocampista, y su crecimiento en la Ligue 1 lo posiciona como una opción de futuro inmediato para Scaloni.

Valentin Barco El ex jugador de Boca es sensación en el Racing de Estrasburgo y está considerado uno de los mejores de la Liga 1. Gentileza

Nico Paz es otro de los nombres que genera expectativa. Su rendimiento en Como 1907 lo llevó a consolidarse en la consideración del cuerpo técnico, con participación activa en el ciclo de Eliminatorias y posibilidades concretas de tener protagonismo en el Mundial.

Nico Paz Nico Paz fue la figura en el debut del Como en la Serie A y suma chances en la Selección Argentina de Lionel Scaloni

Simeone, González y López, variantes en ataque

Giuliano Simeone se ganó su lugar por su capacidad de adaptación en la banda derecha y su aporte constante en el Atlético de Madrid, donde tuvo una temporada productiva en goles y asistencias.

Giuliano Simeone.jpeg BAUTISMO GOLEADOR. Giuliano Simeone selló la goleada de la Selección Argentina sobre Brasil por 4-1. Los Andes.

Nicolás González aparece como una de las revanchas del plantel tras haberse perdido Qatar 2022 por lesión. En esta convocatoria llega como una pieza importante en el sector ofensivo, con posibilidades de ser titular.

portada-nicolas-gonzalez-julian-alvarez El conjunto de los argentinos está en 16avos de la Champions. Gentileza

José Manuel López completa el grupo de debutantes en ataque. El delantero de Palmeiras se ganó su lugar como alternativa en el centro del área, respaldado por una buena temporada en el fútbol brasileño.

image Juan Manuel López Gentileza

Los que esperaron su oportunidad

image Matías Soulé Gentileza.

Entre los nuevos convocados también aparece Matías Soulé, una de las apuestas a futuro dentro del proceso de Scaloni, con crecimiento sostenido en Europa y presencia en el radar de la Selección.

Con esta nómina, la Selección Argentina inicia una nueva etapa mundialista con una base consolidada y la incorporación de futbolistas que buscarán dar sus primeros pasos en la máxima cita del fútbol.