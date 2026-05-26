"El método Scaloni", un documental inédito sobre la Selección argentina llega a Flow: cuándo se estrena

Este mes se estrena "El método Scaloni", una mini serie documental, dirigida por Diego Peskins y coproducida con Virgen Films y BMC Consultores. Personal presenta este documental inédito y original de Flow, que ofrece un relato profundo, íntimo, ágil y atrapante.
Con investigación y curaduría metodológica de Fabian Jalife, la producción se sumerge en la esencia del liderazgo de Lionel Scaloni y su cuerpo técnico mostrando, no solo su mirada futbolística, sino también su sensibilidad, su forma de gestionar grupos y su conexión humana con los jugadores.
El documental contará con entrevistas inéditas a Lionel Scaloni como protagonista, y testimonios exclusivos a todo el equipo técnico. Colegas de prestigio como Diego "Cholo" Simeone y José Pekerman; y de jugadores como Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Ángel Di María, Leandro Paredes, Emiliano Martínez, Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister, entre otros.
Lejos de ser únicamente un relato deportivo, el documental de Peskins propone un recorrido emocional que explora valores como la resiliencia, la unión, el compromiso y la reconstrucción de una identidad colectiva. Desde los momentos de incertidumbre hasta la consagración de la Selección argentina como Campeones de Mundo, el documental revela cómo se gestó un equipo que volvió a conectar con la gente.
Cuándo se estrena
"El método Scaloni" contará con tres episodios de 30 minutos cada uno y se estrenará el jueves 28 de mayo, a través del servicio On Demand de Flow.
Lionel Scaloni- El metodo Scaloni
Lionel Scaloni en "El método Scaloni"
Flow
Se trata de una producción original que se convierte en una pieza imprescindible para entender un fenómeno que trascendió el fútbol. Tal como enseña Lionel Scaloni, “si estamos bien somos capaces”, la serie es una escuela de cómo se construye el estar bien, para ser cada vez, más capaces.