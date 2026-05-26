María Fernanda Callejón se quebró en vivo y apuntó contra Ricky Diotto: "No estoy acostumbrada"

La actriz María Fernanda Callejón protagonizó uno de los momentos más tensos de la televisión en los últimos meses al quebrarse en vivo durante su participación en La Mañana con Moria . La escena ocurrió pocos días después de que la Justicia condenara a Ricky Diotto a cuatro meses de prisión en suspenso por lesiones leves en grado de tentativa.

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En medio de una entrevista cargada de tensión emocional, la actriz no pudo contener el llanto mientras hablaba de su situación personal, la exposición mediática y el conflicto judicial que mantiene con su expareja.

La conductora Moria Casán advirtió rápidamente el estado emocional de Callejón y trató de frenarla cuando comenzó a desbordarse frente a cámara. “ Vos estás en un torbellino ”, le señaló Moria durante la charla, mientras intentaba hacerle notar que estaba exponiendo públicamente demasiado de su intimidad y de su conflicto familiar.

La actriz, visiblemente afectada, apenas alcanzó a responder: “A esto no estoy acostumbrada”. La tensión aumentó cuando Casán insistió en que Callejón venía hablando públicamente de su vida personal desde hacía meses y le recomendó bajar la intensidad emocional. La situación terminó escalando hasta que la conductora pidió asistencia y le sugirió que se retirara unos minutos al camarín para calmarse.

La fuerte acusación contra Ricky Diotto

En medio del llanto, Callejón apuntó directamente contra Diotto y lo responsabilizó por el dolor que atraviesa. “Te saliste con la tuya. Sacaste de nuestra casa a nuestra hija. Esto es lo que vos hacés”, lanzó la actriz durante el programa.

Aunque Moria Casán intentó bajarle el tono a la situación, Callejón redobló sus acusaciones y calificó a su expareja como “un narcisista psicopático”. La conductora buscó poner un límite a esas declaraciones y le pidió que frenara con ese tipo de expresiones. Sin embargo, la actriz sostuvo que seguiría hablando porque, según afirmó, “lo dice la Justicia y lo dicen sus familias”.

María Fernanda Callejón recomendó un músico con un video en microbikini. / Instagram

“Estoy dolida y haciendo mi proceso de sanación”

Lejos de retroceder, Callejón defendió su derecho a expresar públicamente el dolor que atraviesa. “Lo que no vas a lograr jamás es sacarme al lado de mi hija”, afirmó entre lágrimas, antes de remarcar que no se considera “desquiciada”, sino una mujer atravesando un proceso de sanación.

El rol de Moria Casán como contención emocional

Durante toda la secuencia, Moria Casán asumió un papel de contención y buscó reforzar la autoestima de la actriz mientras intentaba frenar la exposición emocional en vivo. “Sos una persona extraordinaria, una mujer que ha luchado toda la vida”, le dijo la conductora, que además le pidió dejar de “devaluarse” y dejar de enfocarse constantemente en lo que dicen los medios.

La charla derivó en una especie de catarsis televisiva donde se mezclaron reproches, consejos y descargas emocionales, en una escena que rápidamente generó repercusión dentro del mundo del espectáculo y en redes sociales.