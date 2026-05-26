Gerardo Romano debió ser internado de urgencia, aunque llevó tranquilidad a sus seguidores

El actor Gerardo Romano compartió imágenes desde una clínica en las que se lo vio acostado en una camilla, conectado a monitores y con una vía intravenosa, situación que generó preocupación entre sus seguidores. Sin embargo, el propio intérprete llevó tranquilidad y mostró su habitual sentido del humor mientras atravesaba un procedimiento médico programado.

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A través de publicaciones realizadas en sus redes sociales, Romano apareció con bata quirúrgica y tensiómetro durante un control de salud. En uno de los videos, mientras se escuchaban los sonidos de los monitores cardíacos, el actor miró a cámara y expresó: “ Viva Perón, carajo. Viva la Patria ”, acompañado por el clásico gesto de la “V” con los dedos.

Poco después, volvió a publicar otra imagen desde la habitación y bromeó con sus seguidores mientras utilizaba el celular: “ Tuve un varón hermosísimo. Pesó 7.400 kg ”.

Carlos Rottemberg aclaró que se trató de un procedimiento programado

Ante la repercusión que generaron las imágenes, el productor teatral Carlos Rottemberg explicó que la internación formó parte de un chequeo médico habitual y descartó complicaciones de gravedad.

En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, Rottemberg sostuvo que el procedimiento ya estaba previsto y que Romano incluso había trabajado normalmente el día anterior. “El chequeo estaba programado porque ayer tenía función por el 25 de mayo y mañana también tiene función porque arranca la semana”, señaló el empresario teatral.

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Ante la repercusión que generaron las imágenes, el productor teatral Carlos Rottemberg explicó que la internación formó parte de un chequeo médico habitual y descartó complicaciones de gravedad.

Además, confirmó que el actor continuará con las presentaciones de la obra El Secreto, donde comparte elenco con Ana María Picchio. Según detalló, Romano aprovechó el único día libre de la semana para realizarse estudios de rutina. “Era un control que nos hacemos todos cada cinco años y le tocaba hoy”, explicó Rottemberg.

El actor había contado públicamente su diagnóstico de Parkinson

A mediados de 2024, Gerardo Romano reveló públicamente que fue diagnosticado con Parkinson. Lejos de mantenerlo en privado, el actor decidió hablar abiertamente sobre su estado de salud y participar en campañas de concientización relacionadas con la enfermedad y los cuidados necesarios para quienes la padecen.

Además, confirmó que el actor continuará con las presentaciones de la obra El Secreto, donde comparte elenco con Ana María Picchio. Según detalló, Romano aprovechó el único día libre de la semana para realizarse estudios de rutina. “Era un control que nos hacemos todos cada cinco años y le tocaba hoy”, explicó Rottemberg.

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