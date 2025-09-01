1 de septiembre de 2025 - 12:28

Cómo está Martín Ortega tras su internación psiquiátrica: la palabra de Palito Ortega

El reconocido cantante habló por primera vez de la salud de su hijo mayor, quien quedó internado en una clínica psiquiátrica por una decisión judicial.

Palito Ortega habló de la salud de su hijo, Martín Ortega
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Meses atrás, Martín Ortega atravesó un momento delicado en su vida personal, cuando ingresó a una clínica de cuidados psiquiátricos por recomendación de sus familiares y con el respaldo de sus padres y hermanos. El hijo mayor de Palito Ortega y Evangelina Salazarpermaneció en ese entorno médico mientras recibía acompañamiento y tratamiento.

Leé además

Entradas para Ricardo Arjona en Argentina 2026

Entradas para Ricardo Arjona en Argentina 2026: dónde comprar

Por Redacción Espectáculos
Llega a los cines el filme que cierra la saga de 9 películas sobre los expedientes Warren.

Cuándo se estrena "El Conjuro 4" en Argentina y cómo ver las 9 películas de la saga en orden cronológico

Por Redacción Espectáculos

Ahora, por primera vez, fue el propio Palito quien se refirió públicamente a la situación de su hijo. Lo hizo en diálogo con su gran amigo, el conductor Juan Alberto Mateyko, que antes había manifestado su mirada sobre el presente de Martín.

“Yo le pregunto respetuosamente a él y a Evangelina, no soy un invasor. Y lo único que te puedo decir es que está fantásticamente bien y no me corresponde a mí decirlo”, señaló Mateyko.

Embed - EL DÍFICIL MOMENTO FAMILIAR DE PALITO ORTEGA

Palito Ortega habló de la salud de su hijo, Martín Ortega

Frente a las palabras de Mateyko, Ortega tomó la posta y expresó cómo vive este proceso junto a su familia. “Uno tiene que estar preparado en la vida para afrontar todas las situaciones siempre con el mismo amor", destacó el artista.

Luego, se refirió específicamente a cómo se encuentra Martín: "A mi hijo lo veo muy bien y por momentos está en casa”, explicó el cantante. Con tono reflexivo, agregó: “Es un chico muy talentoso, trabaja con sus hermanos, los ayuda".

Martín Ortega, hijo de Palito Ortega

La reflexión de Palito Ortega

"Uno tiene que tratar de disfrutar los momentos buenos y tiene que poner el hombro en los momentos difíciles. Es la vida y no hay ningún secreto”, expresó el reconocido cantante sobre esta situación particular, pero que aplica para otros de la vida.

Martín Ortega siempre mantuvo un perfil distinto al del resto de sus hermanos. Julieta, Sebastián, Emanuel, Luis y Rosario Ortega desarrollaron sus carreras en el cine, la televisión, la música o la actuación, pero él optó por mantenerse alejado de la exposición mediática, lo que lo colocó en un lugar más reservado, aunque dentro de la intimidad familiar nunca dejó de estar presente en los proyectos colectivos.

Julieta y Martín Ortega.avif

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Peter Lanzani dijo que le duele que hablen de su apariencia: Me tildaron de sucio y linyera.

Peter Lanzani dijo que le "duele" que hablen de su apariencia: "Me tildaron de sucio y linyera"

Por Redacción Espectáculos
La película de Netflix que tiene a un protagonista de Elite y a una actriz de La Casa de Papel. 

La película de Netflix con un galán de "Élite" que combina drama y suspenso y emula al "Lobo de Wall Street"

Por Redacción Espectáculos
por que internaron a christian sancho y como esta la salud del modelo

Por qué internaron a Christian Sancho y cómo está la salud del modelo

Por Redacción Espectáculos
El gran ganador de El Regreso, de La Voz Argentina.

Inesperado: quién volvió a La Voz Argentina y a qué coach eligió

Por Redacción Espectáculos