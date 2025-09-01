Cómo está Martín Ortega tras su internación psiquiátrica: la palabra de Palito Ortega

Meses atrás, Martín Ortega atravesó un momento delicado en su vida personal, cuando ingresó a una clínica de cuidados psiquiátricos por recomendación de sus familiares y con el respaldo de sus padres y hermanos. El hijo mayor de Palito Ortega y Evangelina Salazar permaneció en ese entorno médico mientras recibía acompañamiento y tratamiento.

Ahora, por primera vez, fue el propio Palito quien se refirió públicamente a la situación de su hijo . Lo hizo en diálogo con su gran amigo, el conductor Juan Alberto Mateyko , que antes había manifestado su mirada sobre el presente de Martín.

“Yo le pregunto respetuosamente a él y a Evangelina, no soy un invasor. Y lo único que te puedo decir es que está fantásticamente bien y no me corresponde a mí decirlo ”, señaló Mateyko.

Frente a las palabras de Mateyko, Ortega tomó la posta y expresó cómo vive este proceso junto a su familia. “ Uno tiene que estar preparado en la vida para afrontar todas las situaciones siempre con el mismo amor", destacó el artista.

Luego, se refirió específicamente a cómo se encuentra Martín: " A mi hijo lo veo muy bien y por momentos está en casa ”, explicó el cantante. Con tono reflexivo, agregó: “Es un chico muy talentoso, trabaja con sus hermanos, los ayuda".

Martín Ortega, hijo de Palito Ortega

La reflexión de Palito Ortega

"Uno tiene que tratar de disfrutar los momentos buenos y tiene que poner el hombro en los momentos difíciles. Es la vida y no hay ningún secreto”, expresó el reconocido cantante sobre esta situación particular, pero que aplica para otros de la vida.

Martín Ortega siempre mantuvo un perfil distinto al del resto de sus hermanos. Julieta, Sebastián, Emanuel, Luis y Rosario Ortega desarrollaron sus carreras en el cine, la televisión, la música o la actuación, pero él optó por mantenerse alejado de la exposición mediática, lo que lo colocó en un lugar más reservado, aunque dentro de la intimidad familiar nunca dejó de estar presente en los proyectos colectivos.