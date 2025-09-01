1 de septiembre de 2025 - 20:33

Embargaron la limusina y un Mercedes de L-Gante: la millonaria deuda por la que perdió sus autos de lujo

El cantante enfrenta una nueva ejecución de honorarios. El abogado Leonardo Sigal detalló los problemas que el músico tiene con la Justicia.

L-Gante fue denunciado por el abogado Leonardo Sigal.

Los Andes
L-Gantey sus problemas ante la Justicia sumó un nuevo capítulo. El cantante fue denunciado por el abogado Leonardo Sigal, quien fue una de las personas que impulsó su detención.

De acuerdo a lo dicho por el abogado, el músico conduce sus lujosos vehículos sin la licencia habilitante. Además ahora deberá afrontar la ejecución de honorarios fijada por la Justicia.

En una entrevista con Mitre Live, el letrado detalló: “Estamos haciendo la ejecución de honorarios que nos fijó el tribunal con las costas". Y agregó: "Atrás de eso va a venir el daño y perjuicio de mi cliente, Torres, que fue privado de la libertad por L-Gante”.

L-Gante.

En ese marco, enumeró las cosas que el músico habría perdido a manos de la Justicia: “Ya le embargaron una limusina y un Mercedes Benz". Y sumó: "Vamos a pedir la inhibición de bienes y cobraremos eso. Este es un adelanto que te estoy dando”.

El abogado denunció también el mal accionar del cantante: “Elián Valenzuela maneja autos sin licencia de conducir porque se la suspendieron". Y reflexionó: "Juega siempre con los límites y el riesgo es que, el día que atropelle a alguien, lo detenga la policía. Ahí sí va a ir preso, porque se trata de un incumplimiento de la regla de conducta”.

