El enojo de Gustavo Conti por la versión de que Silvina Luna y Diego Maradona tuvieron un romance

Gustavo Conti criticó la versión de que Silvina Luna habría tenido un affaire con Diego Maradona. Los rumores surgieron este sábado, al aire de Secretos Verdaderos (América), cuando Luis Ventura dio detalles del supuesto romance secreto entre la modelo y el exfutbolista.
Acto seguido, Conti no ocultó su indignación y salió a defender la memoria de su amiga. “A los 2 años de su muerte, hay que recordarla con cosas lindas no con mentiras”, cuestionó.
En las sus redes sociales, Conti señaló: “Ayer en un programa de televisión salieron a decir que Silvina tuvo amores con Maradona. Está hablando de dos personas que están muertas, Silvina y Maradona. Nadie puede salir a desmentir esa mentira que acaban de decir”.
Además aseguró que la noche en la que Maradona y Luna coincidieron en una fiesta, él estuvo presente. “Silvina se fue conmigo. Dicen que Maradona le regaló una cadena de oro y sí, se la regaló adelante mío mientras estábamos bailando”, afirmó.
También se refirió a Ventura, quien expuso el supuesto romance en televisión. Al respecto reclamó: “Es todo mentira. Hablar de dos personas que están muertas es de f... porque aparte es mentira”.
Como conclusión, Conti reflexionó: “Estaría bueno que si se cumplen dos años, la recordemos con cosas lindas... Dejarla descansar en paz porque fue una persona divina, fue una persona buena que no jodía a nadie, no se metía con nadie y ayudaba a la gente”.
Qué dijo Ximena Capristo
Ximena Capristo también habló la versión de que Silvina Luna habría tenido un affaire con Diego Maradona. Al aire de SQP (América), dijo: “Se cumplen dos años del triste desenlace de lo que pasó Silvina, que la mató Lotocki, y me da mucha bronca que él salga con esta barbaridad que no es cierta”.
Y agregó: “Sinceramente, Diego estaba enloquecido con Silvina, la llamaba constantemente, cuando podía encontrársela en algún lado... él la persiguió un montón. (...) Me consta que nunca salieron”.
Para cerrar, Capristo defendió a su amiga: “Lo que me da mucha bronca es que en el video dice como que si hubo encuentros y que pasó lo que tuvo que pasar y que él le regalaba cosas carísimas. La hace quedar como un gato y lo que Silvina nunca fue es un gato”. Y sentenció: “Ella siempre fue una mina de bien, entonces ¿por qué a los dos años de su muerte, de su asesinato, decir eso? A mí me da bronca".