El enojo de Gustavo Conti por la versión de que Silvina Luna y Diego Maradona tuvieron un romance

Gustavo Conti criticó la versión de que Silvina Luna habría tenido un affaire con Diego Maradona . Los rumores surgieron este sábado, al aire de Secretos Verdaderos (América), cuando Luis Ventura dio detalles del supuesto romance secreto entre la modelo y el exfutbolista.

Acto seguido, Conti no ocultó su indignación y salió a defender la memoria de su amiga. “A los 2 años de su muerte, hay que recordarla con cosas lindas no con mentiras ”, cuestionó.

En las sus redes sociales, Conti señaló: “Ayer en un programa de televisión salieron a decir que Silvina tuvo amores con Maradona. Está hablando de dos personas que están muertas, Silvina y Maradona . Nadie puede salir a desmentir esa mentira que acaban de decir”.

Además aseguró que la noche en la que Maradona y Luna coincidieron en una fiesta, él estuvo presente. “ Silvina se fue conmigo . Dicen que Maradona le regaló una cadena de oro y sí, se la regaló adelante mío mientras estábamos bailando”, afirmó.

También se refirió a Ventura, quien expuso el supuesto romance en televisión. Al respecto reclamó: “Es todo mentira. Hablar de dos personas que están muertas es de f... porque aparte es mentira”.

Como conclusión, Conti reflexionó: “Estaría bueno que si se cumplen dos años, la recordemos con cosas lindas... Dejarla descansar en paz porque fue una persona divina, fue una persona buena que no jodía a nadie, no se metía con nadie y ayudaba a la gente”.

Qué dijo Ximena Capristo

Ximena Capristo también habló la versión de que Silvina Luna habría tenido un affaire con Diego Maradona. Al aire de SQP (América), dijo: “Se cumplen dos años del triste desenlace de lo que pasó Silvina, que la mató Lotocki, y me da mucha bronca que él salga con esta barbaridad que no es cierta”.

Y agregó: “Sinceramente, Diego estaba enloquecido con Silvina, la llamaba constantemente, cuando podía encontrársela en algún lado... él la persiguió un montón. (...) Me consta que nunca salieron”.

Para cerrar, Capristo defendió a su amiga: “Lo que me da mucha bronca es que en el video dice como que si hubo encuentros y que pasó lo que tuvo que pasar y que él le regalaba cosas carísimas. La hace quedar como un gato y lo que Silvina nunca fue es un gato”. Y sentenció: “Ella siempre fue una mina de bien, entonces ¿por qué a los dos años de su muerte, de su asesinato, decir eso? A mí me da bronca".