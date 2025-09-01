1 de septiembre de 2025 - 18:49

La miniserie política al estilo "House of Cards" que nadie puede dejar de ver en Netflix

Tiene cinco capítulos y a dos poderosas mujeres, políticas del Reino Unido, que lidian con conflictos fronterizos en medio de amenazas y secuestros.

Rehén la miniserie de Netflix que rankea en lo más visto.

"Rehén" la miniserie de Netflix que rankea en lo más visto.

Foto:

gentileza
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Las tramas políticas siempre generan intriga, pero cuando el eje está en el enfrentamiento entre dos líderes mujeres, el resultado es todavía más intenso. Ese es el corazón del nuevo drama político, la miniserie de Netflix que atrapa con tintes de poder, corrupción y ambición desmedida.

Leé además

Una película de terror, de la saga de El Conjuro, llegó a Netflix. 

La película de terror religioso que se sumó a Netflix y ya está entre lo más visto: dura 90 minutos

Por Redacción Espectáculos
Estos son los estrenos imperdibles que Netflix tiene para septiembre.

Septiembre llega recargado: 9 películas que llegan a Netflix y no te vas a querer perder

Por Agustín Zamora

La miniserie política que es furor en Netflix

La historia sigue a Abigail Dalton, recientemente electa primera ministra del Reino Unido, que afronta la presión de la reelección en plena crisis sanitaria. Al mismo tiempo, Vivienne Toussaint, la presidenta de Francia, intenta consolidar su mandato mientras lidia con conflictos fronterizos.

Embed - Rehén | Tráiler oficial | Netflix

Una cumbre bilateral aparece como una posible solución política, pero todo se complica cuando el esposo de Dalton es secuestrado y Toussaint comienza a ser víctima de chantajes. A partir de allí, ambas líderes se ven arrastradas a una rivalidad feroz en la que no solo está en juego su futuro político, sino también sus vidas. La sinopsis oficial de Netflix lo resume con una pregunta clave: ¿podrán colaborar para desentrañar la conspiración que las amenaza a las dos?

"Rehén" es una miniserie británica creada por Matt Charman, guionista nominado al Oscar por Bridge of Spies. Contó con la dirección de Isabelle Sieb y Amy Neil, además de la participación de Suranne Jones como protagonista y productora ejecutiva. El rodaje se realizó entre Reino Unido y La Palma (Islas Canarias), lo que aporta realismo a los escenarios diplomáticos.

Suranne Jones (Dalton) y Julie Delpy (Toussaint) las actrices.
Suranne Jones (Dalton) y Julie Delpy (Toussaint) las actrices de la serie de Netflix.

Suranne Jones (Dalton) y Julie Delpy (Toussaint) las actrices de la serie de Netflix.

Las protagonistas de Rehén son Suranne Jones (Dalton) y Julie Delpy (Toussaint), dos actrices de gran trayectoria que encarnan a las líderes políticas en torno a las que gira la trama.El duelo interpretativo entre ambas es uno de los puntos fuertes de la serie.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La película de Netflix que tiene a un protagonista de Elite y a una actriz de La Casa de Papel. 

La película de Netflix con un galán de "Élite" que combina drama y suspenso y emula al "Lobo de Wall Street"

Por Redacción Espectáculos
orgullo provincial: el mundial de tango de buenos aires tiene finalistas mendocinos

Orgullo provincial: el Mundial de Tango de Buenos Aires tiene finalistas mendocinos

Por Redacción Espectáculos
Llega a los cines el filme que cierra la saga de 9 películas sobre los expedientes Warren.

Cuándo se estrena "El Conjuro 4" en Argentina y cómo ver las 9 películas de la saga en orden cronológico

Por Redacción Espectáculos
Peter Lanzani dijo que le duele que hablen de su apariencia: Me tildaron de sucio y linyera.

Peter Lanzani dijo que le "duele" que hablen de su apariencia: "Me tildaron de sucio y linyera"

Por Redacción Espectáculos