La miniserie política al estilo "House of Cards" que nadie puede dejar de ver en Netflix

Tiene cinco capítulos y a dos poderosas mujeres, políticas del Reino Unido, que lidian con conflictos fronterizos en medio de amenazas y secuestros.

"Rehén" la miniserie de Netflix que rankea en lo más visto.

Las tramas políticas siempre generan intriga, pero cuando el eje está en el enfrentamiento entre dos líderes mujeres, el resultado es todavía más intenso. Ese es el corazón del nuevo drama político, la miniserie de Netflix que atrapa con tintes de poder, corrupción y ambición desmedida.

En “Rehén” la tensión varía en cada uno de sus cinco capítulos, de alrededor de 45 minutos cada uno. Al igual que en "House of Cards", la política se muestra como un tablero donde todos son piezas reemplazables, pero aquí el foco está en cómo las protagonistas rompen con los estereotipos y redefinen la lucha por el poder desde la perspectiva femenina.

La miniserie política que es furor en Netflix La historia sigue a Abigail Dalton, recientemente electa primera ministra del Reino Unido, que afronta la presión de la reelección en plena crisis sanitaria. Al mismo tiempo, Vivienne Toussaint, la presidenta de Francia, intenta consolidar su mandato mientras lidia con conflictos fronterizos.

Embed - Rehén | Tráiler oficial | Netflix Una cumbre bilateral aparece como una posible solución política, pero todo se complica cuando el esposo de Dalton es secuestrado y Toussaint comienza a ser víctima de chantajes. A partir de allí, ambas líderes se ven arrastradas a una rivalidad feroz en la que no solo está en juego su futuro político, sino también sus vidas. La sinopsis oficial de Netflix lo resume con una pregunta clave: ¿podrán colaborar para desentrañar la conspiración que las amenaza a las dos?

"Rehén" es una miniserie británica creada por Matt Charman, guionista nominado al Oscar por Bridge of Spies. Contó con la dirección de Isabelle Sieb y Amy Neil, además de la participación de Suranne Jones como protagonista y productora ejecutiva. El rodaje se realizó entre Reino Unido y La Palma (Islas Canarias), lo que aporta realismo a los escenarios diplomáticos.