La película de terror religioso que se sumó a Netflix y ya está entre lo más visto: dura 90 minutos

Con una entidad que combina lo más oscuro del demonio y las tramas ocultas del clero, en 90 minutos aterroriza a cualquiera.

Una película de terror, de la saga de "El Conjuro", llegó a Netflix.

Un nuevo estreno de horror llegó al catálogo de Netflix y rápidamente se posicionó entre los más buscados. Con una ambientación gótica, escenarios oscuros y la figura de una monja como protagonista, la película transporta al espectador a un monasterio europeo donde nada es lo que parece.

“La Monja”, que se estrenó en 2018, ya está disponible en la plataforma de streaming. Dura poco más de 90 minutos y forma parte del universo cinematográfico de “El Conjuro”. Es una precuela que explica el origen de la aterradora entidad demoníaca que aparece en la segunda entrega de la saga fundacional.

“La Monja” y el terror religioso La trama se centra en un demonio que adopta la apariencia de una monja y siembra el miedo en un convento durante la década del 50. Una joven novicia viaja con un sacerdote a Rumania para descubrir los secretos detrás de un espíritu maligno que atormenta un lugar sagrado.

Embed - LA MONJA - Trailer 1 - Oficial Warner Bros. Pictures Aunque los hechos que se narran no corresponden a un caso real, el personaje principal está inspirado en Valak, una figura presente en antiguos textos de demonología medieval, que en esta entrega toma forma de monja.

El guion también tomó como referencia algunos de los relatos de los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren, quienes aseguraron haber tenido contacto con la presencia de una monja espectral durante una investigación en Inglaterra en los años 70.

¿“La Monja 2” está en Netflix? “La Monja 2” se estrenó en cines en 2023 y se desarrolla en Francia, donde un sacerdote es asesinado, lo que desata una serie de eventos sobrenaturales. Irene, junto con la hermana Debra, viaja a Tarascón para investigar. Allí volverá a tener un encuentro con Valak que busca una reliquia sagrada, los ojos de Santa Lucía, para aumentar su poder. Embed - LA MONJA II | TRÁILER OFICIAL | SUBTITULADO La secuela está disponible en HBO Max donde está todo el repertorio de "El Conjuro" y sus películas satélites como "Anabelle". Sin embargo, por el momento, "La Monja 2" no llegó a Netflix.