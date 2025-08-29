29 de agosto de 2025 - 13:25

La película de terror religioso que se sumó a Netflix y ya está entre lo más visto: dura 90 minutos

Con una entidad que combina lo más oscuro del demonio y las tramas ocultas del clero, en 90 minutos aterroriza a cualquiera.

Una película de terror, de la saga de El Conjuro, llegó a Netflix.&nbsp;

Una película de terror, de la saga de "El Conjuro", llegó a Netflix. 

Foto:

gentileza
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Un nuevo estreno de horror llegó al catálogo de Netflix y rápidamente se posicionó entre los más buscados. Con una ambientación gótica, escenarios oscuros y la figura de una monja como protagonista, la película transporta al espectador a un monasterio europeo donde nada es lo que parece.

Leé además

Las tres primeras películas de El Conjuro regresan a los cines. 

Cuándo se reestrenan las películas de "El conjuro" en los cines de Argentina

Por Redacción Espectáculos
La película de drama de Netflix sobre Un hombre abandonado.

En 90 minutos, el drama turco de Netflix con un famoso galán que se hace cargo de una niña huérfana

Por Redacción Espectáculos

“La Monja” y el terror religioso

La trama se centra en un demonio que adopta la apariencia de una monja y siembra el miedo en un convento durante la década del 50. Una joven novicia viaja con un sacerdote a Rumania para descubrir los secretos detrás de un espíritu maligno que atormenta un lugar sagrado.

Embed - LA MONJA - Trailer 1 - Oficial Warner Bros. Pictures

Aunque los hechos que se narran no corresponden a un caso real, el personaje principal está inspirado en Valak, una figura presente en antiguos textos de demonología medieval, que en esta entrega toma forma de monja.

El guion también tomó como referencia algunos de los relatos de los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren, quienes aseguraron haber tenido contacto con la presencia de una monja espectral durante una investigación en Inglaterra en los años 70.

¿“La Monja 2” está en Netflix?

“La Monja 2” se estrenó en cines en 2023 y se desarrolla en Francia, donde un sacerdote es asesinado, lo que desata una serie de eventos sobrenaturales. Irene, junto con la hermana Debra, viaja a Tarascón para investigar. Allí volverá a tener un encuentro con Valak que busca una reliquia sagrada, los ojos de Santa Lucía, para aumentar su poder.

Embed - LA MONJA II | TRÁILER OFICIAL | SUBTITULADO

La secuela está disponible en HBO Max donde está todo el repertorio de "El Conjuro" y sus películas satélites como "Anabelle". Sin embargo, por el momento, "La Monja 2" no llegó a Netflix.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Caerás, el éxito erótico de Netflix

La película alemana que cautiva al público de Netflix por sus escenas eróticas

Por Redacción Espectáculos
Una mujer que cada día olvida lo sucedido el día anterior: el caso que inspiró la exitosa película Siempre el mismo día.

La mujer que inspiró una película de Adam Sandler: despierta cada día creyendo estar en 1994

Por Redacción Mundo
Un clásico del cine con Susan Sarandon es furor en Netflix.

Un clásico del cine de más de 20 años que revivió en el top de Netflix

Por Redacción Espectáculos
estrenos de cine: ¿se acuerdan de la guerra de los roses? ahora hay un remake y es estremecedor

Estrenos de cine: ¿Se acuerdan de "La guerra de los Roses"? Ahora hay un remake y es estremecedor

Por Daniel Arias Fuenzalida