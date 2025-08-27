Estrenos de cine: ¿Se acuerdan de "La guerra de los Roses"? Ahora hay un remake y es estremecedor

En 1989, Kathleen Turner y Michael Douglas llevaron una relación matrimonial al borde del apocalipsis con la película " La guerra de los Roses ". Un clásico del cine ácido, salvaje y cruel, donde el amor romántico se convertía en un campo de una batalla con destellos de tragedia y comedia.

Ahora, más de tres décadas después, el mito regresa con un remake inesperado: " The Roses ", protagonizado por dos pesos pesados de la actuación británica como lo son la oscarizada Olivia Colman y Benedict Cumberbatch , bajo la dirección de Jay Roach. El estreno, previsto para este jueves 28 de agosto, ya levantó la pregunta inevitable: ¿se puede recrear la química letal que definió a la original?

La historia arranca en un terreno conocido: Oliver y Barbara, pareja perfecta en apariencia, terminan convirtiendo su mansión de ensueño en una trinchera de guerra. Lo que comienza como un divorcio se transforma en un duelo cuerpo a cuerpo, con la vajilla rota, los muebles destrozados y los sentimientos reducidos a cenizas. Una sátira que, en su momento, se rio del materialismo ochentoso y de la idea de “familia feliz”, busca ahora nuevos sentidos en la era de Tinder e Instagram.

La primera versión nació de la novela de Warren Adler, inspirada en una anécdota casi absurda: un matrimonio en divorcio que decidió seguir compartiendo la misma casa bajo reglas militares. Hollywood olió éxito y encomendó la misión a Danny DeVito , que en 1989 le puso su marca registrada de humor negro. DeVito no solo dirigió, también se reservó el papel del abogado que narra la historia.

Esa película, con más de 160 millones de dólares de recaudación global, se volvió un clásico instantáneo. Douglas, Turner y DeVito, como terceto actoral, ya venían de arrasar en taquilla con "Tras la esmeralda perdida" y "La joya del Nilo", pero aquí llevaron su química a un nuevo nivel. No había final feliz: tras un largo combate, ambos terminan peleándose colgados de una araña que se despernde y los mata.

Los ejecutivos de Fox intentaron cambiar el famoso final para que los personajes sobrevivieran. Pero el equipo creativo fue claro: “Era la única, única, única manera de terminar la película”, sentenció DeVito.

Colman y Cumberbatch llegan ahora a ocupar esos zapatos, con todo el peso de la historia sobre sus hombros. ¿Podrán provocar el mismo vértigo que Turner diciéndole a Douglas que quería “partirle la cara” cuando lo veía comer? Lo cierto es que ambos tienen reputación de transformarlo todo: ella, capaz de pasar de la ternura a lo demencial en un pestañeo, como lo demostró en "La favorita" (por la que ganó un Oscar a Mejor Actriz); él, un camaleón que puede ser Doctor Strange o un cowboy indescrifrable en "El poder del perro" (por la que recibió una de sus dos nominaciones a los premios de la Academia).

"The Roses" se inscribe en esa tradición incómoda de películas sobre matrimonios que implosionan, desde "Kramer vs. Kramer" hasta "Historia de un matrimonio". Pero hay algo más: es el intento de resucitar un mito cinematográfico, justamente en una era donde todo parece ser remake o secuela, en lugar de historias originales.

Más estrenos

Este último jueves de agosto llega con una abundancia de estrenos. A continuación las otras películas que también se suman a la cartelera:

Entre las más esperadas aparece “Atrapado robando” (“Caught Stealing”), dirigida por Darren Aronofsky. Austin Butler encarna a Hank, un ex jugador de béisbol que, convertido en camarero en Nueva York, acepta cuidar el gato de su vecino sin sospechar que ese simple gesto lo arrastrará a un mundo de persecuciones, gánsters y secretos que ponen en riesgo su vida. Con un elenco de lujo que incluye a Zoë Kravitz, Regina King, Matt Smith, Liev Schreiber y Vincent D’Onofrio, la película se perfila como un thriller oscuro y vibrante.

El terror se hace presente con “Rosario: Herencia maldita” (“Rosario”), una producción entre Colombia y Estados Unidos que explora los fantasmas familiares y los rituales ocultistas. La historia sigue a Rosario Fuentes, una agente de bolsa de Wall Street que regresa al departamento de su abuela tras su muerte. Allí descubre una habitación secreta plagada de objetos ligados a prácticas oscuras que comienzan a desatar fenómenos sobrenaturales.

El cine argentino tiene su lugar con “Adiós Madrid”, un drama dirigido por Diego Corsini y protagonizado por Luciano Cáceres. La película narra el viaje de Ramiro, que debe volar a España luego de recibir la noticia de que su padre, con quien nunca tuvo relación, se encuentra en coma. Obligado a decidir sobre la vida o muerte de ese hombre ausente, Ramiro pasará una noche en Madrid que lo enfrentará con el peso de la distancia y con un pasado que nunca terminó de procesar. A través de los relatos de amigos y el entorno de su padre, el protagonista intentará tender un puente con esa figura desconocida, en un relato emotivo sobre la memoria, la identidad y los vínculos quebrados.

Para los más chicos se estrena “Mascotas al rescate” (“Pets on a train”), una aventura en la que los animales toman el control de un tren que arranca inesperadamente. Hans, un tejón con sed de venganza, está detrás del caos, y será Falcon, un mapache astuto y decidido, quien lidere el plan para salvar a todos antes de que ocurra un accidente fatal. Dirigida por Benoît Daffis y Jean-Christian Tassy.