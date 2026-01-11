La virgen de la tosquera: la literatura de Mariana Enríquez llega al cine con sello mendocino

"La virgen de la tosquera" no es solo una película de terror argentino: es el primer intento de transponer en el cine los textos de la escritora Mariana Enríquez , reina absoluta de la literatura de terror, multipremiada, musa de la cultura pop y leída (y elogiada) en todo el mundo. Dirigida por Laura Casabé , llegará a los cines argentinos el próximo jueves 15 de enero .

Pero, por si todo esto ya no fuera razón para prestarle atención, el filme también tiene una historia con Mendoza : es uno de los títulos seleccionados en el Cash Rebate , programa de incentivo del Gobierno de Mendoza para que las producciones filmen en nuestra provincia.

Basada en dos cuentos de "Los peligros de fumar en la cama" (“La virgen de la tosquera” y “El carrito”), la película se planta en el verano del 2001, cuando el calor era acompañado por un presagio de crisis. Natalia, Mariela y Josefina son amigas inseparables, chicas de barrio que orbitan alrededor de Diego, amigo de la infancia y objeto de un enamoramiento compartido. La irrupción de Silvia, mayor y peligrosamente seductora, quiebra el relato. Desesperada, Natalia recurre a su abuela, quien la introduce en un mundo de hechizos y magia negra.

"Casabé cuenta con inteligencia de cine clásico y ferocidad de cine de terror de los años 70: aprovecha los espacios y su idiosincrasia, genera miedo a plena luz del día, traduce la política como espejo de lo realmente monstruoso, domina el gore y refleja la capacidad de Enríquez de respirar barrio y expirar horror universal que siempre estuvo ahí agazapado", reseñó Juan Manuel Domínguez para su proyección en el Bafici del año pasado.

Casabé, en diálogo con Los Andes , lo explica con claridad cuando habla del origen del proyecto: "La película nace a partir de la lectura de los cuentos, y esto sucedió hace varios años. Entonces, yo no sé si había una cosa quirúrgica tan consciente al respecto de cómo operar, de qué quitar, qué poner, qué es lo que le iba a aportar al cine. La realidad es que hay cosas que suceden de una forma un poco más epifánica y explosiva, y eso fue un poco lo que pasó. A mí me interesaba transmitir, quizás, la experiencia personal de qué era lo que me traía de esos cuentos. Y, en el caso de 'La Virgen de la Tosquera', son esas atmósferas, son esos espacios, es esa manera de interpretar el terror y de interpretar al género: una cuestión como atmosférica, el punto de vista de las chicas, esas mujeres. Y, en el caso de 'El carrito', la idea de la crisis económica argentina y de estos ciclos de crisis: contar la crisis del 2001 en clave de maldición".

Sigue: "Yo creo que esas fueron las cosas que más me conmovieron de los cuentos y, además, no me fue muy complejo visualizarlos. Incluso la primera escena de la película es la primera escena de 'El carrito'. Y, bueno, uno, cada vez que adapta, que pone imágenes a una obra literaria, lo que está haciendo, en cualquier caso, es ampliar el universo desde la mirada de una lectora. Yo creo que se trata de eso, de transmitir. Lo que sucedió fue como una apropiación de esa obra, porque es lo que tiene que suceder naturalmente para después poder hacer la película".

"En cualquier caso, el universo de Mariana Enríquez es absolutamente visual; su literatura lo es", define Casabé. "Ella es una escritora muy pop, en el mejor sentido de la expresión: popular y pop. Entonces, también su literatura está cargada de cine, en algún punto: no solo de referencias cinematográficas, sino de una manera de contar del cine también. Por eso creo que hay como un diálogo entre las dos".

-¿Cómo fue el trabajo de adaptación que hicieron con Benjamín Naishtat, quien estuvo a cargo del guion?

-Yo conocí a Benja Neistat porque él había visto un corte primigenio de mi película anterior, "Los que vuelven", y ahí conectamos. Después, cuando pensamos en quién podría escribir el guion de la película, surgió la idea de Benja. Entonces, lo que hicimos fue juntarnos con él, comenzar a charlar, pasarnos música, conocernos, y después él escribió una primera versión de guion. Sobre esa primera versión, nosotros empezamos a trabajar juntos, conversando sobre las distintas versiones que iban avanzando.

-¿En el proceso, estuvo Enríquez en algún momento presente?

- Siempre estuvo cerca de la película. Si bien no participó concretamente en la adaptación o en la transposición, llegó a leer la tercera (o la cuarta) versión del guion, cuando nosotros consideramos que ya había una versión que podíamos conversar con ella. La verdad es que estuvo bueno también, porque lo interesante del vínculo con Mariana (y la verdad, bastante ideal para una directora) es que ella tenía muy en claro que lo que estaba viendo ahí era la interpretación de dos lectores de su obra. Entonces, a la hora de opinar sobre la película, opinaba concretamente sobre el guion; no hacía una operación de comparación ni se preguntaba qué era lo que ella había imaginado. Ella estuvo ahí acompañando siempre el proceso: leyó versiones del guion, después, cuando estuvimos por filmar, hablamos con ella, y más tarde, en el montaje —que es la escritura final de la película—, también opinó. Pero siempre lo hizo desde un lugar muy respetuoso y amoroso del quehacer cinematográfico.

-Mendoza se posiciona cada vez más como polo audiovisual, ¿cómo evaluás la experiencia de filmar acá?

-Fue buenísima. Lo mismo que me sucedió cuando fui con "Los que vuelven" a filmar a Misiones. En el caso de Mendoza, no solo me encontré con un equipo de gente muy profesional y muy preparada, y sobre todo con mucha pasión y mucha garra. Fabián Duek, por ejemplo, me pareció un gran valor, un locador inolvidable. Pero, además, gran parte del elenco es mendocino. Entonces, no solo fue el equipo técnico, sino también trabajar con muchos actores de Mendoza, porque hicimos casting allá. Creo que, menos los principales, el resto son todos mendocinos, y eso también fue una experiencia que estuvo buenísima. Así que es un polo cultural súper interesante, con una identidad propia.

-¿Y de qué manera el rodaje en Mendoza condicionó o transformó la película?

-Yo diría que Mendoza hizo posible el rodaje: el cash rebate hizo posible el rodaje de "La virgen de la tosquera". Así, lisa y llanamente. Nosotros estábamos en un momento de una crisis muy profunda, porque la película estaba sucediendo en una transición de gobierno, con lo cual vivimos un momento de inflación muy pronunciada, de una caída del presupuesto muy grande. Entonces, no sabíamos cómo llevar la película adelante y surgió la idea de quizás poder transportarla toda a Mendoza. Yo diría que, más que transformar, hizo la película posible.

-O sea que en un principio no se pensó en Mendoza como locación...

- No, la verdad es que no pensamos en Mendoza como locación. Para mí fue algo muy sorprendente. La película habla del conurbano, y no hubiese pensado filmarla en Mendoza, sino que la íbamos a filmar acá, en Villa Ballester. Pero las circunstancias nos llevaron a una situación de desfinanciamiento muy profundo, que tuvo que ver con la coyuntura de ese momento y, bueno, con la que siguió en adelante con el cine argentino. Nosotros lo vivimos muy en carne propia, porque nos pasó: de pronto había un dinero con el cual ya no podíamos llevar adelante la película y nos desfinanciamos, literalmente. Entonces apareció la posibilidad de quizás transportar toda la película a Mendoza y, al principio, yo no me imaginaba cómo poder hacerlo. Pero, bueno, la magia del cine también es eso: poder construir. Así que llevamos el conurbano bonaerense al conurbano mendocino, al suburbio de Mendoza.

-¿Sentís que el paisaje mendocino funcionó como un personaje más dentro del relato?

- La verdad es que uno podría relacionar el paisaje mendocino con las montañas, los ríos y los diques, pero nosotros filmamos en una parte de la ciudad de Mendoza. Entonces, para mí fue un descubrimiento de imaginario muy grande poder adaptar eso que yo imaginaba acá, en el conurbano bonaerense. Y entonces, claro, definitivamente el paisaje mendocino es un personaje, porque es el barrio. Y en la película el barrio donde vive Natalia es un personaje, porque son las cuadras donde sucede ese derrumbe y descomposición social muy grande. Es el set más importante de la película, y la casa de ella también.

Cash Rebate: los estrenos del 2026

"Los caminantes de la calle". Dirección: Juan Martín Hsu. Guion: Juan Martín Hsu, Marcelo Pitrolla. Casas Productoras: Protón Cine, Suena Perú. Productoras Asociadas: Haddock films, Año luz, Zebra cine, El generador, La soga producciones, Asteroide Studios, Vanessa Terkes, HD Argentina, Murillo cine. Producción: Mariana Luconi, Norma Velázquez, Bárbara Herrera. Elenco: Victoria Almeida, Andres Alberto Tan He, Yuchen Che, Chien Min Lee, Yam Pin Kon, Emilio Chau Chiu. Fecha de estreno: Abril (estimado).

"Brücher. Crónica botánica inaudita". Dirección y guion: Mariana Guzzante y Camila Menéndez. Producción: Jimena Díaz (JP), Ariadna Salguero y Mariana Farrando (AP). Casa productora: Curandero Producciones (Ciro Novelli y Silvana Diaz Coppoletta). Estreno: Junio/Julio. Sinopsis: En el verano de 1991, en Mendoza, es hallado el cadáver torturado del botánico alemán Heinz Brücher. El caso permanece en la oscuridad treinta años hasta que una periodista investiga sus conexiones con su pasado nazi y el robo de un banco de semillas en Stalingrado.

"Maravillosas criaturas caminantes". Dirección y guion: Silvana Diaz Coppoletta. Casas productoras: Curandero Producciones (Argentina) y Toninas Sur (Chile). Elenco: Rosana Lopez, Carlos Paredez, Ita Miranda, Julio Melto. Fecha de estreno: Setiembre/Octubre. Sinopsis: La titiritera Rosana López trabaja en su obra basada en la novela "Tres golpes de timbal" de Daniel Moyano. Viaja por los Andes para conocer los pueblos que inspiraron la obra, recuperando historias y luchas olvidadas.

"Las flores de Julia". Dirección: Cristian Tapia Marchiori. Elenco: Mariana Genesio Peña, Paulina García, Betiana Blum, Francisco Napoli y Luciano Castro. Casas productoras: Dukkah Producciones (Pablo Udenio), Río Films (Sofía Toro Pollicino) y Las Minas Smart Media (Chile). Sinopsis: Julia es una mujer transgénero que regresa a su pueblo natal tras dos décadas por el fallecimiento de su hermano. Allí enfrenta la enfermedad de su madre, quien no la reconoce, y se ve obligada a tomar decisiones difíciles mientras construye un vínculo maternal que trasciende el pasado.