Cine y teatro para disfrutar el fin de semana, por Aconcagua Radio

Para que el nuevo año no nos haga perder la costumbre vengo a traerles tres recomendaciones para este fin de semana. Hemos tenido mucha actividad cultural en 2025 y, como recordarán por lo que hablamos el viernes pasado, se viene un 2026 que va a hacer igual de movido o incluso mucho más. Todo eso es cierto, pero no menos cierto es que enero a veces es un desierto, un páramo, un erial diría uno de propuestas si lo comparamos con el resto del calendario.

Sin embargo, eso no significa que no haya opciones para elegir si lo que nos gusta es poner a las actividades culturales como indispensables para pasar un buen fin de semana. Y vamos a intentarlo, dando por sentadas otras propuestas que ya he comentado antes y que siguen vigentes, como, por ejemplo, la muestra inmersiva de Van Gogh que sigue expuesta en el Espacio Arizu, para mencionar sólo una.

La empleado, con la sensual Sydney Sweeney

En especial si pensamos en el atractivo para el público, porque llegó a las salas La empleada, una de las películas de las que se viene hablando desde hace varios meses en Estados Unidos, sobre todo porque tiene muchos ingredientes que la hacen atractiva.

La empleada está basada en La criada, una exitosísima y algo perversa novela escrita por Freida McFadden, que se convirtió en best seller apenas se publicó y fue, desde el principio, codiciada para realizar su adaptación al cine. Esta autora, McFadden, es un caso especial. Ella no es escritora profesional, sino neuróloga, pero comenzó su carrera literaria con un exitazo, The Devil Wears Scrubs, al que podemos traducir como El diablo viste uniforme médico. Era un libro, publicado sólo digitalmente en Amazon, en el que contaba todo lo que vivió al servicio de un jefe despótico cuando tuvo que hacer la residencia médica.

El éxito del libro la animó a seguir escribiendo y se animó a las novelas de suspenso, sobre todo, siempre firmadas por ese nombre que es, en realidad, un seudónimo. Freida McFadden ha preservado su nombre real e incluso, cuando da notas, asiste vestida con una peluca y cierto maquillaje como para mostrar que es un personaje distinto el de la escritora que el de la profesional médica.

Así que La empleada es la adaptación de uno de esas novelas de suspenso, y una que tuvo mucho éxito, por la trama, que cuenta la llegada de una empleada doméstica a una casa habitada por un matrimonio y una nena. La cosa es que apenas llega la empleada no sólo comenzará a sentirse atraída por el dueño de casa, sino que descubrirá que la esposa no es la mujer amable que la recibió el primer día. Y, por si eso fuera poco, ella misma tampoco es la aparente criada sumisa y responsable que parecía ser.

Así que tenemos una película basada en un libro exitoso, con una temática de suspenso y toques sexuales y, para sumarle atractivo, tenemos un elenco de esos que llaman a los cines por sí mismo. Especialmente por las dos antagonistas, la criada que interpreta Sydney Sweeney (actriz de la serie Euphoria quien hoy encarna el paradigma de la artista bella y seductora del momento) y Amanda Seyfried, la actriz que viene demostrando su talento en varias películas y a quien muchos recordarán sobre todo por Mamma mia o la serie Ripley. Ahí tienen, entonces, la primera propuesta.

Nouvelle vague, un homenaje al cine francés

La segunda también es de una película, pero muy diferente. Se trata de Nouvelle vague y es una verdadera rareza. El nombre nos da la primera pista: ese es el rótulo, en francés, con el que se conoce a uno de los movimientos más renovadores del cine del siglo XX. La “nueva ola” trajo a principios de los 60 una serie de películas con una narración más realista y desenfadada, temas profundos, pero de la vida cotidiana y un ramillete de directores que definitivamente influyeron todo el cine posterior. Entre ellos estaba una de las leyendas del séptimo arte, Jean Luc Godard, cuya primera película, Sin aliento, es uno de los mejores ejemplos de ese cine, además de ser la película con la que saltó a la fama el actor Jean Paul Belmondo.

La película Nouvelle vague lo que hace es tomar como historia todo el rodaje de esa película, que tenía varias rarezas: por ejemplo, el guion era escrito casi a medida que avanzaba la filmación. Truffaut, otro grande del cine, escribía las ideas que le día Godard a la mañana, y a la tarde rodaban las escenas correspondientes. El que se pone a cargo de una película que cuenta cómo se filma otra película es Richard Linklater, famoso y prestigioso director estadounidense conocido por algunas películas muy influidas por la nouvelle vague, como Antes de amanecer, pero que también ha rodado exitazos como Escuela de rock. Linklater es gran admirador de Godard, así que ha hecho un homenaje a todo trapo, y la película está rodada en blanco y negro, hablada en francés y en los mismos escenarios reales en que se filmó Sin aliento, pero cuenta, claro está, todo lo que estaba detrás de cámara y que era tanto o más interesante que la historia de la película.

Las dos películas están en salas mendocinas.

Una comedia de verano

Y vamos cerrando estas recomendaciones del segundo día de 2026 con algo radicalmente diferente: hablamos de la obra Vos, yo y el otro. Es una comedia con producción mendocina, pero protagonizada por la actriz y bailarina Gisela Bernal (muchos la recordarán por su paso por Bailando por un sueño y también por muchos escándalos mediáticos) y por el actor Gastón Ricaut, una cara reconocida por actuaciones en Montaña rusa, Floricienta o Los exitosos Pells. A ellos los acompañan los locales Chory Occhionero, también productor de la obra, y Matías Montiel.

La comedia trata de un matrimonio que no viene bien en cuanto a relaciones y que decide acudir a una terapeuta para que los ayude a remontarlo. Entre las estrategias para mejorar el matrimonio surgirá la idea de "abrir la pareja" y ahí comenzará el difícil asunto de la trama.

Vos, yo y el otro, que está dirigida por Gabriel García, va a poder verse desde este sábado durante todo enero, de miércoles a sábado a las 22 y los domingos a las 20, siempre en el teatro Imperial de Maipú.

Es una experiencia interesante, que ya vimos en 2025 con Dónde está el galán, con Rodolfo Ranni, que también hizo temporada veraniega en Mendoza. De esta manera la provincia muestra que también tiene teatro para ofrecerle a los turistas y, por supuesto, a los propios mendocinos.

