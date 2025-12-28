A los 91 años murió Brigitte Bardot, ícono del cine francés y defensora de animales.

La icónica actriz francesa falleció a los 91 años. Tras alcanzar la gloria en el cine y ser un símbolo de libertad femenina, abandonó la fama para dedicar su vida al bienestar animal a través de su propia fundación.

Brigitte Bardot, la mujer que revolucionó la feminidad y el cine europeo en la década del 50, falleció a los 91 años. La noticia fue confirmada este domingo por la Fondation Brigitte Bardot, la entidad que ella misma fundó y presidió tras alejarse de los focos de la fama.

A través de un comunicado, la fundación expresó su "inmensa tristeza" por la partida de su creadora, destacando que Bardot "eligió abandonar su prestigiosa carrera para dedicar su vida y energía al bienestar animal". El documento no precisó las causas exactas del deceso.

Quién fue Brigitte Bardot Nacida en París en 1934, Bardot alcanzó el estatus de leyenda en 1956 con el estreno de "...Y Dios creó a la mujer". Bajo la dirección de Roger Vadim, la actriz no solo se convirtió en un mito erótico mundial, sino en un símbolo de autonomía que desafió los códigos morales y conservadores de la época.

Brigitte Bardot A lo largo de su carrera, participó en más de 45 películas, trabajando con maestros del cine como Jean-Luc Godard en "El desprecio" y Louis Malle en "La verdad". Sin embargo, en 1973, en la cima de su popularidad, tomó una decisión que dejó a todos sorprendidos: a los 39 años se retiró definitivamente del cine, definiendo a la fama como una "prisión dorada".

Una vida dedicada a la defensa animal Tras su retiro, Bardot canalizó toda su influencia hacia el activismo. Su campaña de 1977 en Canadá contra la caza de focas se convirtió en un hito del ecologismo global. En una de sus últimas entrevistas en 2025, la actriz afirmó que su lucha por los animales era su legado más importante, por encima de cualquier premio cinematográfico.