Brigitte Bardot y Mafalda: la historia detrás del "amor imposible" de uno de los personajes

El mundo del cine está de luto. Brigitte Bardot , la legendaria actriz francesa que se convirtió en un símbolo de libertad y belleza, falleció a los 91 años . Aunque en las últimas décadas se alejó de los focos para dedicarse al activismo por los animales, su impacto cultural fue tan grande que llegó hasta las viñetas de Mafalda .

Dos familias quedaron en medio de la doble vía a Rivadavia y no aceptan las condiciones de expropiación

De Guaymallén a Mallorca: la vida en España de Julieta Lonigro, la histórica reina "blue" de la Vendimia

Quino, el gran maestro mendocino del humor gráfico, no era ajeno a los íconos de su tiempo. A través de su obra, reflexionó sobre los Beatles, la guerra de Vietnam y, por supuesto, la figura de "BB".

Dentro del universo de Mafalda, Brigitte Bardot tenía un lugar especial, pero no precisamente en la biblioteca de la protagonista, sino en el corazón del pequeño Guille .

Para el hermanito de Mafalda, la actriz francesa representaba un "amor imposible" , un dato curioso que Quino utilizaba para resaltar la inocencia y, a la vez, la picardía infantil.

Sin embargo, la mención más recordada ocurre en una tira donde la realidad y el ideal de belleza chocan de frente. En la escena, Guille señala con entusiasmo una foto de la despampanante Brigitte y exclama: "¡Éte mamá! ¡Mamá! ¡Ete!" .

image

La respuesta de Mafalda es contundente y desata el remate: "¡Pero no, Guille! ¡Esa no es mamá! ¡Es Brigitte Bardot!". Al mirar a su verdadera madre, Raquel -quien solía aparecer cansada por las tareas domésticas-, el pequeño Guille no puede evitar romper en un llanto desconsolado.

Brigitte Bardot y Mafalda, un contraste de época

Este chiste no era solo una ocurrencia. Los expertos señalan que Quino lo usaba para contrastar el estatus de las estrellas de los años 60 con la vida sacrificada de las amas de casa de clase media, como Raquel.

Hoy, con la partida de Bardot, esa historieta cobra un nuevo significado. Nos recuerda que, más allá de los pósters y el glamour de Hollywood, Brigitte fue un personaje real que habitó incluso en la imaginación de los chicos de barrio que leían Mafalda.