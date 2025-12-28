28 de diciembre de 2025 - 12:06

Brigitte Bardot y Mafalda: la historia detrás del "amor imposible" de uno de los personajes

Tras la muerte del ícono francés a los 91 años, recordamos su paso por la tira de Quino y la divertida confusión de Guille que hizo reír a generaciones.

Brigitte Bardot era el amor de Guille, el hermano de Mafalda en el cómic más icónico de Quino.

Brigitte Bardot era el amor de Guille, el hermano de Mafalda en el cómic más icónico de Quino.

Foto:

Por Cristian Reta

El mundo del cine está de luto. Brigitte Bardot, la legendaria actriz francesa que se convirtió en un símbolo de libertad y belleza, falleció a los 91 años. Aunque en las últimas décadas se alejó de los focos para dedicarse al activismo por los animales, su impacto cultural fue tan grande que llegó hasta las viñetas de Mafalda.

Leé además

de guaymallen a mallorca: la vida en espana de julieta lonigro, la historica reina blue de la vendimia

De Guaymallén a Mallorca: la vida en España de Julieta Lonigro, la histórica reina "blue" de la Vendimia

Por Valeria Caselles
El avance de la doble vía, en Junín, requirió expropiaciones y algunas familias no quieren ceder. (Enrique Pfaab - Los Andes)

Dos familias quedaron en medio de la doble vía a Rivadavia y no aceptan las condiciones de expropiación

Por Enrique Pfaab

Quino, el gran maestro mendocino del humor gráfico, no era ajeno a los íconos de su tiempo. A través de su obra, reflexionó sobre los Beatles, la guerra de Vietnam y, por supuesto, la figura de "BB".

El "amor imposible" de Guille y una confusión imperdible

Dentro del universo de Mafalda, Brigitte Bardot tenía un lugar especial, pero no precisamente en la biblioteca de la protagonista, sino en el corazón del pequeño Guille.

image

Para el hermanito de Mafalda, la actriz francesa representaba un "amor imposible", un dato curioso que Quino utilizaba para resaltar la inocencia y, a la vez, la picardía infantil.

Sin embargo, la mención más recordada ocurre en una tira donde la realidad y el ideal de belleza chocan de frente. En la escena, Guille señala con entusiasmo una foto de la despampanante Brigitte y exclama: "¡Éte mamá! ¡Mamá! ¡Ete!".

image

La respuesta de Mafalda es contundente y desata el remate: "¡Pero no, Guille! ¡Esa no es mamá! ¡Es Brigitte Bardot!". Al mirar a su verdadera madre, Raquel -quien solía aparecer cansada por las tareas domésticas-, el pequeño Guille no puede evitar romper en un llanto desconsolado.

Brigitte Bardot y Mafalda, un contraste de época

Este chiste no era solo una ocurrencia. Los expertos señalan que Quino lo usaba para contrastar el estatus de las estrellas de los años 60 con la vida sacrificada de las amas de casa de clase media, como Raquel.

Hoy, con la partida de Bardot, esa historieta cobra un nuevo significado. Nos recuerda que, más allá de los pósters y el glamour de Hollywood, Brigitte fue un personaje real que habitó incluso en la imaginación de los chicos de barrio que leían Mafalda.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

A los 91 años murió Brigitte Bardot, ícono del cine francés y defensora de animales.

A los 91 años murió Brigitte Bardot, ícono del cine francés y defensora de animales

Por Redacción Mundo
Estas especies de plantas son funcionales, decorativas y resistentes en patios internos.

Dos plantas ideales para patios internos: decoran el ambiente, purifican el aire y no ensucian

Por Lucas Vasquez
Este ritual representa la abundancia que crece y la riqueza se sostiene en el tiempo dentro del hogar.

Qué objeto no debe faltar en casa para activar la riqueza en 2026, según el Feng Shui

Por Lucas Vasquez
Se necesitan pocos materiales y algo de creatividad para convertir un descarte en un diseño creativo para casa.

Las copas rotas no las tires: son un tesoro en casa y pueden transformarse en decoración

Por Redacción