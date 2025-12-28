28 de diciembre de 2025 - 13:35

Dos plantas ideales para patios internos: decoran el ambiente, purifican el aire y no ensucian

No necesitan sol directo ni cuidados frecuentes, pero estas plantas decoran y transforman los patios internos del hogar. Son resistentes y elegantes.

Por Lucas Vasquez

Los patios internos de casa suelen ser espacios difíciles de ambientar: poca luz, escasa ventilación y limitaciones para sumar plantas que sobrevivan en esas condiciones. Sin embargo, existen especies que toleran estos ambientes, pero además los convierten en lugares más saludables.

Entre tantas opciones, hay dos plantas que sobresalen por una combinación poco común: belleza, resistencia y capacidad para purificar el aire. Su presencia cambia la energía del espacio y explica por qué son cada vez más elegidas para interiores urbanos.

Estas especies de plantas son funcionales, decorativas y resistentes en patios internos.

Estas especies de plantas son funcionales, decorativas y resistentes en patios internos.

Aspidistra: la planta que resiste todo y mejora el aire del hogar

La aspidistra, conocida popularmente como “planta de hierro”, es una de las especies más valoradas para patios internos gracias a su eterna resistencia y bajo mantenimiento.

  • Originaria de Asia, esta planta se adapta sin problemas a espacios con poca luz natural, corrientes de aire limitadas y temperaturas variables, condiciones habituales en patios cerrados o semicubiertos.
  • Desde el punto de vista decorativo, la aspidistra aporta un verde profundo y elegante. Sus hojas largas, firmes y brillantes generan una sensación de orden visual y equilibrio, ideal para ambientes donde se busca calma y armonía.

A diferencia de otras plantas ornamentales, no pierde hojas con facilidad ni genera suciedad constante, un punto clave para interiores.

En cuanto a la calidad del aire, la aspidistra cumple un rol silencioso pero efectivo

En los estudios constantes de la NASA sobre plantas, encuentra en esta especie de interior su capacidad para absorber partículas contaminantes presentes en ambientes cerrados, ayudando a mejorar la sensación de aire limpio.

Esto resulta especialmente beneficioso en patios internos rodeados de paredes, donde la renovación del aire suele ser limitada.

Su cuidado es simple

  1. Solo necesita riego moderado cuando el sustrato está seco y evitar el exceso de agua.
  2. No requiere sol directo y tolera perfectamente la sombra. Además, no demanda podas frecuentes ni fertilizantes constantes.

Lengua de suegra: diseño moderno y purificación del aire interior

La lengua de suegra, también conocida como sansevieria, es una de las plantas más recomendadas para interiores por su doble función: estética contemporánea y purificación del aire.

  • Su estructura vertical y hojas rígidas la convierten en una tendencia decorativa muy utilizada en patios internos modernos, donde el espacio suele ser limitado.
  • Una de sus principales ventajas es su capacidad para sobrevivir con muy poca luz y riego mínimo. Esto la hace ideal para patios internos que reciben iluminación indirecta o solo algunas horas de claridad al día.
  • Desde el punto de vista ambiental, la lengua de suegra es una de las plantas más reconocidas por su capacidad para mejorar la calidad del aire.

Asimismo, es capaz de absorber compuestos presentes en espacios cerrados y, a diferencia de muchas plantas, continúa liberando oxígeno incluso durante la noche. Esto contribuye a un ambiente más saludable y equilibrado.

La aspidistra y la lengua de suegra forman una combinación ideal para patios internos: ambas resisten esas condiciones difíciles de luz natural, decoran con elegancia y ayudan a purificar el aire.

