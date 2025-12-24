No lo tires más: el mejor fertilizante natural para potus y suculentas, lo dejás ir por tus cañerías

Hay fertilizantes para tus plantas que lo tenés al alcance de tu mano, sin necesidad de gastar dinero en costosos productos químicos. Los detalles.

A simple vista puede parecer un desecho, pero el agua que queda después de cocinar arroz es uno de esos recursos cotidianos que el jardín agradece. En el mundo de las plantas de interior, especialmente en especies resistentes y populares como el potus y muchas suculentas, se ganó un lugar como fertilizante natural suave, accesible y fácil de usar.

Bien aplicada, aporta micronutrientes que estimulan el desarrollo de raíces y mejoran la vitalidad general de las plantas sin recurrir a productos industriales.

El agua de arroz contiene pequeñas cantidades de almidón, vitaminas del grupo B y minerales que quedan liberados durante el remojo o la cocción. Estos componentes no actúan como un fertilizante agresivo, sino como un refuerzo que acompaña los procesos naturales de crecimiento.

suculentas1 Por eso resulta especialmente indicada para plantas que no toleran excesos, como las suculentas, y para especies de follaje como el potus, que responde rápidamente a estímulos equilibrados.

Uno de los principales beneficios de este preparado es su acción sobre el sistema radicular. Al regar con agua de arroz diluida, el sustrato recibe nutrientes fácilmente asimilables que favorecen la formación de raíces nuevas y más fuertes.

En el caso del potus, esto se traduce en hojas más firmes, color intenso y mayor crecimiento. En las suculentas, ayuda a fortalecer la planta sin provocar el exceso de humedad que suele dañarlas. planta de potus feng shui El potus es de las plantas de interior más elegidas. WEB Qué se necesita para preparar el agua de arroz Arroz blanco común

Agua potable

Un recipiente limpio

Colador fino

Botella o frasco con tapa Cómo preparar el mejor fertilizante natural para tus plantas de interior Colocar una pequeña cantidad de arroz en un recipiente Agregar agua y remover suavemente durante uno o dos minutos Colar el líquido resultante y descartar el arroz Dejar reposar el agua a temperatura ambiente Usar el preparado dentro de las siguientes 24 horas También puede utilizarse el agua de cocción del arroz, siempre que no tenga sal ni ningún condimento. En ese caso, es importante dejarla enfriar completamente antes de usarla y diluirla con un poco más de agua para que sea más suave. agua de arroz El agua de arroz debe aplicarse fría y de forma moderada para obtener resultados visibles. WEB Cómo usar correctamente el agua de arroz Aplicar el riego directamente sobre el sustrato, no sobre las hojas

directamente sobre el sustrato, no sobre las hojas Usar una pequeña cantidad, como si fuera un riego normal

En potus, aplicar cada 15 o 20 días

En suculentas, usar solo una vez al mes

Alternar con riegos habituales con agua sola El exceso es el principal error. Aunque sea natural, usar agua de arroz con demasiada frecuencia puede saturar el sustrato y generar fermentación, especialmente en macetas sin buen drenaje. Por eso, siempre conviene observar la reacción de la planta y ajustar la frecuencia.