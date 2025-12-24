No lo tires más: el mejor fertilizante natural para potus y suculentas, lo dejás ir por tus cañerías

A simple vista puede parecer un desecho, pero el agua que queda después de cocinar arroz es uno de esos recursos cotidianos que el jardín agradece. En el mundo de las plantas de interior, especialmente en especies resistentes y populares como el potus y muchas suculentas, se ganó un lugar como fertilizante natural suave, accesible y fácil de usar.
Bien aplicada, aporta micronutrientes que estimulan el desarrollo de raíces y mejoran la vitalidad general de las plantas sin recurrir a productos industriales.
El agua de arroz contiene pequeñas cantidades de almidón, vitaminas del grupo B y minerales que quedan liberados durante el remojo o la cocción. Estos componentes no actúan como un fertilizante agresivo, sino como un refuerzo que acompaña los procesos naturales de crecimiento.
Por eso resulta especialmente indicada para plantas que no toleran excesos, como las suculentas, y para especies de follaje como el potus, que responde rápidamente a estímulos equilibrados.
Uno de los principales beneficios de este preparado es su acción sobre el sistema radicular. Al regar con agua de arroz diluida, el sustrato recibe nutrientes fácilmente asimilables que favorecen la formación de raíces nuevas y más fuertes.
En el caso del potus, esto se traduce en hojas más firmes, color intenso y mayor crecimiento. En las suculentas, ayuda a fortalecer la planta sin provocar el exceso de humedad que suele dañarlas.
Qué se necesita para preparar el agua de arroz
Arroz blanco común
Agua potable
Un recipiente limpio
Colador fino
Botella o frasco con tapa
Cómo preparar el mejor fertilizante natural para tus plantas de interior
Colocar una pequeña cantidad de arroz en un recipiente
Agregar agua y remover suavemente durante uno o dos minutos
Colar el líquido resultante y descartar el arroz
Dejar reposar el agua a temperatura ambiente
Usar el preparado dentro de las siguientes 24 horas
También puede utilizarse el agua de cocción del arroz, siempre que no tenga sal ni ningún condimento.
En ese caso, es importante dejarla enfriar completamente antes de usarla y diluirla con un poco más de agua para que sea más suave.
Cómo usar correctamente el agua de arroz
Aplicar el riego directamente sobre el sustrato, no sobre las hojas
Usar una pequeña cantidad, como si fuera un riego normal
En potus, aplicar cada 15 o 20 días
En suculentas, usar solo una vez al mes
Alternar con riegos habituales con agua sola
El exceso es el principal error. Aunque sea natural, usar agua de arroz con demasiada frecuencia puede saturar el sustrato y generar fermentación, especialmente en macetas sin buen drenaje. Por eso, siempre conviene observar la reacción de la planta y ajustar la frecuencia.