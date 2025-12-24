Dale el toque final a la decoración de Navidad y Año Nuevo: cuáles son los materiales que debes reciclar

El fin de año es el momento ideal para planificar la decoración navideña y Año Nuevo y abre la posibilidad de optar por alternativas que reducen gastos y promueven el reaprovechamiento de materiales. En muchos hogares comienzan a revisarse cajones y cajas en busca de restos de lana, pedazos de cartón y pequeños elementos para reciclar.
Los beneficios para reciclar en Navidad y Año Nuevo
El uso de materiales reciclados aporta un doble beneficio. Por un lado, disminuye el consumo de productos nuevos y el descarte innecesario. Por otro, convierte la decoración en una actividad manual que puede realizarse durante el tiempo libre y que se adapta a distintos estilos de hogar.
La propuesta se orienta a quienes buscan alternativas simples sin resignar calidez visual. El cartón cumple la función de estructura y la lana suma color, textura y volumen. De esta manera se logra una pieza decorativa que combina ligereza, estabilidad y una apariencia artesanal que se integra con facilidad en livings, comedores o recibidores.
Materiales necesarios
- Cartón firme.
- Restos de lana del color elegido.
- Regla.
- Tijera.
- Silicona caliente.
- Un palito de madera.
- Una base de madera u otro soporte estable.
- Guirnalda de luces LED pequeñas.
- Adornos navideños livianos.
Paso a paso
- Dibujá un triángulo sobre el cartón con la regla y recortalo.
- Cubrí toda la superficie del triángulo con lana, envolviéndola de manera pareja hasta que no queden zonas visibles de cartón.
- Pegá el palito de madera en la parte inferior del triángulo para formar el tronco.
- Fijá el palito a una base firme que mantenga el árbol en posición vertical.
- Colocá la guirnalda de luces LED alrededor del árbol, distribuyéndola de forma uniforme.
- Añadí los adornos navideños elegidos hasta completar la decoración.