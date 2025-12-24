24 de diciembre de 2025 - 17:25

Dale el toque final a la decoración de Navidad y Año Nuevo: cuáles son los materiales que debes reciclar

Esta práctica propone una forma sencilla de crear adornos originales con recursos que ya se encuentran en casa.

El fin de año es el momento ideal para planificar la decoración navideña y Año Nuevo y abre la posibilidad de optar por alternativas que reducen gastos y promueven el reaprovechamiento de materiales. En muchos hogares comienzan a revisarse cajones y cajas en busca de restos de lana, pedazos de cartón y pequeños elementos para reciclar.

El uso de materiales reciclados aporta un doble beneficio. Por un lado, disminuye el consumo de productos nuevos y el descarte innecesario. Por otro, convierte la decoración en una actividad manual que puede realizarse durante el tiempo libre y que se adapta a distintos estilos de hogar.

La propuesta se orienta a quienes buscan alternativas simples sin resignar calidez visual. El cartón cumple la función de estructura y la lana suma color, textura y volumen. De esta manera se logra una pieza decorativa que combina ligereza, estabilidad y una apariencia artesanal que se integra con facilidad en livings, comedores o recibidores.

Materiales necesarios

- Cartón firme.

- Restos de lana del color elegido.

- Regla.

- Tijera.

- Silicona caliente.

- Un palito de madera.

- Una base de madera u otro soporte estable.

- Guirnalda de luces LED pequeñas.

- Adornos navideños livianos.

Paso a paso

- Dibujá un triángulo sobre el cartón con la regla y recortalo.

- Cubrí toda la superficie del triángulo con lana, envolviéndola de manera pareja hasta que no queden zonas visibles de cartón.

- Pegá el palito de madera en la parte inferior del triángulo para formar el tronco.

- Fijá el palito a una base firme que mantenga el árbol en posición vertical.

- Colocá la guirnalda de luces LED alrededor del árbol, distribuyéndola de forma uniforme.

- Añadí los adornos navideños elegidos hasta completar la decoración.

