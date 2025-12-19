Navidad creativa y sustentable: qué materiales reciclar para decorar tu casa en estas fiestas

Las ventajas de reciclar los rollos de papel higiénico
En ese marco, los tubos de cartón del papel higiénico se transformaron en protagonistas inesperados al permitir la creación de figuras decorativas con valor estético, sentido práctico y conciencia ecológica. Entre las propuestas más replicadas aparece el clásico cascanueces, un símbolo de la Navidad internacional que ahora puede fabricarse en casa de forma sencilla y accesible.
La tendencia se fortaleció a partir de su difusión en redes sociales, ferias artesanales y encuentros familiares, donde se priorizan soluciones caseras que reducen gastos y fomentan actividades compartidas. El atractivo principal radica en convertir un elemento descartable en un adorno con identidad propia, adaptable a distintos estilos decorativos y perfecto para realizar en familia. La propuesta no solo busca embellecer el hogar durante las fiestas, sino también resignificar materiales que habitualmente terminan en la basura, aportando una mirada sustentable al armado navideño.
Materiales necesarios
- Tubos de cartón de papel higiénico
- Silicona caliente
- Cartulina de colores: rojo, negro, blanco, dorado y beige
- Marcador negro
- Tijera
- Opcional: cinta o lazo para colgar
Paso a paso para reciclar
- Unir dos tubos de cartón a lo largo con silicona caliente para formar el cuerpo.
- Cortar un tubo adicional a la mitad, enrollar cada parte y pegarlas a los costados como brazos.
- Recortar las manos en cartulina beige y fijarlas en los extremos de los brazos.
- Cubrir el cuerpo y los brazos con cartulina roja y negra para simular el uniforme.
- Agregar detalles decorativos con cartulina dorada.
- Con cartulina negra, armar el sombrero y pegarlo en la parte superior.
- Recortar barba y bigote en cartulina blanca, nariz en beige y ojos en blanco; delinear los rasgos con marcador negro.
- Pegar todas las piezas con silicona caliente.
- Si se desea colgar, colocar una cinta en la parte superior antes de finalizar.