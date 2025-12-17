Solo con 2 ingredientes que tenés en casa: cómo reciclar para tener tu propio aromatizador casero

La base de este método es el café molido, un producto común, económico y con una capacidad probada para absorber malos olores. Su aroma intenso actúa como neutralizador natural y resulta ideal para lugares donde suelen concentrarse la humedad o los olores persistentes.
Al combinarlo con aceite esencial, el resultado se vuelve completamente personalizable, ya que permite adaptar el perfume del ambiente según el gusto o la función de cada espacio. De esta manera, se puede lograr un efecto similar al de los aromatizantes de perfumería, pero a una fracción del costo y sin químicos agresivos.
La preparación no requiere conocimientos previos ni herramientas especiales. Solo hace falta colocar café molido dentro de pequeñas bolsitas de tela o nylon, atarlas de forma segura y ubicarlas en los sectores que se deseen perfumar. Placares, cajones, alacenas, baños, zapateros o incluso el interior del auto son lugares ideales para este tipo de aromatizante. El café cumple una doble función: perfuma de manera constante y ayuda a absorber humedad, lo que contribuye a mantener un aroma más limpio y estable con el paso de los días.
Materiales necesarios para reciclar
- Café molido (seco)
- Bolsitas de tela o nylon
- Hilo o cinta para atar
- Aceite esencial (opcional, a elección)
- Recipiente pequeño para preparar la mezcla
Paso a paso
- Colocar el café molido en un recipiente.
- Agregar de 3 a 6 gotas de aceite esencial si se desea perfumar el café.
- Mezclar suavemente para distribuir el aroma.
- Rellenar las bolsitas con el café preparado.
- Atar bien cada bolsita para evitar derrames.
- Ubicarlas en placares, cajones, alacenas, baños o el auto.
- Renovar el contenido o añadir aceite esencial cuando el aroma pierda intensidad.