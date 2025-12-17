17 de diciembre de 2025 - 18:39

Solo con 2 ingredientes que tenés en casa: cómo reciclar para tener tu propio aromatizador casero

Con estos ingredientes es posible preparar en casa un aromatizante económico que no solo perfuma, sino que también neutraliza olores.

Anmat prohibió la venta de varios perfumes y aromatizantes en todo el país.

Este aromatizante es ideal para cualquier espacio del hogar.

Sus ventajas y dónde se pueden usar

La base de este método es el café molido, un producto común, económico y con una capacidad probada para absorber malos olores. Su aroma intenso actúa como neutralizador natural y resulta ideal para lugares donde suelen concentrarse la humedad o los olores persistentes.

Al combinarlo con aceite esencial, el resultado se vuelve completamente personalizable, ya que permite adaptar el perfume del ambiente según el gusto o la función de cada espacio. De esta manera, se puede lograr un efecto similar al de los aromatizantes de perfumería, pero a una fracción del costo y sin químicos agresivos.

aromatizante para baño

La preparación no requiere conocimientos previos ni herramientas especiales. Solo hace falta colocar café molido dentro de pequeñas bolsitas de tela o nylon, atarlas de forma segura y ubicarlas en los sectores que se deseen perfumar. Placares, cajones, alacenas, baños, zapateros o incluso el interior del auto son lugares ideales para este tipo de aromatizante. El café cumple una doble función: perfuma de manera constante y ayuda a absorber humedad, lo que contribuye a mantener un aroma más limpio y estable con el paso de los días.

Materiales necesarios para reciclar

- Café molido (seco)

- Bolsitas de tela o nylon

- Hilo o cinta para atar

- Aceite esencial (opcional, a elección)

- Recipiente pequeño para preparar la mezcla

Café molido: las distintas alternativas de reutilizarlo

Paso a paso

- Colocar el café molido en un recipiente.

- Agregar de 3 a 6 gotas de aceite esencial si se desea perfumar el café.

- Mezclar suavemente para distribuir el aroma.

- Rellenar las bolsitas con el café preparado.

- Atar bien cada bolsita para evitar derrames.

- Ubicarlas en placares, cajones, alacenas, baños o el auto.

- Renovar el contenido o añadir aceite esencial cuando el aroma pierda intensidad.

