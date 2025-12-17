17 de diciembre de 2025 - 11:43

Pizza con masa de polenta: receta saludable sin harina ni aceite

Esta pizza de polenta lleva una base crocante y toppings sorprendentes, que la vuelven la opción perfecta para innovar en la cocina.

Alejo Zanabria

Las pizzas tradicionales son irresistibles, pero también es divertido experimentar con una nueva receta. En esta versión, la polenta se convierte en la base perfecta para una opción diferente, sin harina de trigo y con una textura única. Además, su versatilidad permite combinarla con una gran variedad de ingredientes, logrando opciones tan deliciosas como originales.

Ingredientes

Para la base:

  • 1 taza de polenta instantánea
  • 2 tazas de agua.
  • ½ taza de leche (puede ser vegetal).
  • 1 cucharada de manteca o aceite de oliva.
  • Sal y pimienta a gusto.

Para los toppings:

  • Queso azul.
  • Peras caramelizadas.
  • Tomates secos.
  • Rúcula.
  • Hongos.
  • Queso parmesano.
  • Jamón crudo.
Paso a paso para prepararesta receta

  1. En una olla, calentar el agua con la leche y agregar la polenta en forma de lluvia, revolviendo constantemente. Cocinar hasta que espese.
  2. Retirar del fuego, añadir la manteca, el queso rallado y condimentar con sal y pimienta.
  3. Extender la mezcla sobre una bandeja, formando un círculo de 1 cm de espesor.
  4. Dejar enfriar y luego hornear a 200 grados durante 15 minutos, hasta que la base esté firme y ligeramente dorada.
  5. Agregar los toppings: colocar los ingredientes elegidos y llevar nuevamente al horno por otros 10 minutos.
  6. Retirar y servir caliente.

Esta receta es una alternativa deliciosa para quienes buscan innovar en la cocina sin renunciar al buen sabor. Además, es una excelente opción para una comida liviana y nutritiva, perfecta para disfrutar en cualquier ocasión.

