Dónde poner un tazón con arroz para atraer riqueza, según el Feng Shui

Es importante reemplazar el arroz regularmente si se humedece o acumula polvo, ya que un arroz fresco mantiene la energía activa.
Los 4 mejores lugares para colocar el tazón de arroz y activar la abundancia
Puerta de entrada: el acceso principal es considerado la “boca del Chi”, por donde entra la energía al hogar. Colocar un tazón pequeño con arroz cerca de la puerta ayuda a atraer fortuna y bloquear energías de escasez.
Cocina: la cocina está vinculada con la nutrición y el sustento económico. Ubicar el arroz sobre la mesada, cerca de la alacena o junto a una ventana refuerza la idea de abundancia constante.
Área de trabajo o estudio: en el escritorio o la zona de trabajo, el arroz activa oportunidades laborales, crecimiento profesional y proyectos económicos. Este sector concentra la energía de productividad y creatividad.
Zona de la riqueza: según el mapa Bagua, el sureste de la casa representa la prosperidad. Colocar un tazón con arroz allí ayuda a multiplicar ingresos, atraer dinero inesperado y fortalecer la estabilidad financiera.