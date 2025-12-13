Dónde poner un tazón con arroz para atraer riqueza, según el Feng Shui

Ubicar un tazón de arroz en el lugar correcto del hogar puede activar la abundancia y potenciar la prosperidad estos últimos meses del 2025.

El Feng Shui indica que rincón de la casa es el mejor para colocar este tazón de arroz.

En el Feng Shui, la antigua disciplina china que busca armonizar los espacios, el arroz es considerado un símbolo de abundancia, nutrición y prosperidad material. Colocarlo estratégicamente en el hogar refuerza el flujo de energía positiva y puede atraer nuevas oportunidades económicas.

Más allá de su función como alimento, el arroz actúa como imán de buena fortuna, asociado a la expansión, la estabilidad y la multiplicación de recursos.

Para potenciar su efecto, se recomienda colocarlo en un tazón de cerámica o vidrio, materiales que simbolizan estabilidad y claridad.

Algunas personas agregan tres monedas chinas dentro del arroz o un hilo rojo alrededor del recipiente, elementos tradicionales que potencian la prosperidad y la protección.

Es importante reemplazar el arroz regularmente si se humedece o acumula polvo, ya que un arroz fresco mantiene la energía activa.