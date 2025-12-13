13 de diciembre de 2025 - 09:38

Dónde poner un tazón con arroz para atraer riqueza, según el Feng Shui

Ubicar un tazón de arroz en el lugar correcto del hogar puede activar la abundancia y potenciar la prosperidad estos últimos meses del 2025.

El Feng Shui indica que rincón de la casa es el mejor para colocar este tazón de arroz.

El Feng Shui indica que rincón de la casa es el mejor para colocar este tazón de arroz.

Foto:

web
Por Alejo Zanabria

Leé además

Luxor, en Egipto, será el epicentro del fenómeno: allí la Luna cubrirá por completo al Sol durante más de seis minutos, dejando el día en penumbras.

Se viene el eclipse más largo del siglo: 6 minutos de noche total que no se repetirá en 100 años

Por Redacción Mundo
reciclaje: guarda los frascos viejos y transformalos en un espectacular adorno de navidad

Reciclaje: guardá los frascos viejos y transformalos en un espectacular adorno de Navidad

Por Andrés Aguilera
Feng Shui
El Feng Shui indica que rincón de la casa es el mejor para colocar este tazón de arroz.

El Feng Shui indica que rincón de la casa es el mejor para colocar este tazón de arroz.

Para potenciar su efecto, se recomienda colocarlo en un tazón de cerámica o vidrio, materiales que simbolizan estabilidad y claridad.

Es importante reemplazar el arroz regularmente si se humedece o acumula polvo, ya que un arroz fresco mantiene la energía activa.

Feng Shui
El Feng Shui indica que rincón de la casa es el mejor para colocar este tazón de arroz.

El Feng Shui indica que rincón de la casa es el mejor para colocar este tazón de arroz.

Los 4 mejores lugares para colocar el tazón de arroz y activar la abundancia

  • Puerta de entrada: el acceso principal es considerado la “boca del Chi”, por donde entra la energía al hogar. Colocar un tazón pequeño con arroz cerca de la puerta ayuda a atraer fortuna y bloquear energías de escasez.
  • Cocina: la cocina está vinculada con la nutrición y el sustento económico. Ubicar el arroz sobre la mesada, cerca de la alacena o junto a una ventana refuerza la idea de abundancia constante.
  • Área de trabajo o estudio: en el escritorio o la zona de trabajo, el arroz activa oportunidades laborales, crecimiento profesional y proyectos económicos. Este sector concentra la energía de productividad y creatividad.
  • Zona de la riqueza: según el mapa Bagua, el sureste de la casa representa la prosperidad. Colocar un tazón con arroz allí ayuda a multiplicar ingresos, atraer dinero inesperado y fortalecer la estabilidad financiera.
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Aunque su efecto es simbólico, este objeto en el árbol de navidad encuentra en este gesto un modo de conectar con deseos de crecimiento económico.

No es decoración: qué adorno no debe faltar en el árbol de Navidad para atraer la riqueza, según el Feng Shui

Por Lucas Vasquez
no la tires: la cascara de esta verdura estimula el crecimiento de las flores de rosales, jazmines y geranios

No la tires: la cáscara de esta verdura estimula el crecimiento de las flores de rosales, jazmines y geranios

Por Daniela Leiva
Cloud Dancer:  qué significa el color Pantone del 2026

"Cloud Dancer": qué significa el color Pantone del 2026

Por Redacción
Esta receta es saludable y permite comer rico sin privarse de nada.

Brownie de chocolate: húmedo y esponjoso si usar harina ni azúcar

Por Alejo Zanabria