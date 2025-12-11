Los
frascos de vidrio que quedan después de usar mermeladas, salsas o café pueden convertirse en adorno navideño espectacular. Con luces, pintura y algunas ramitas decorativas podés armar velas, mini aldeas navideñas o centros de mesa que se ven totalmente profesionales. Una idea económica de , ecológica y perfecta para darle un toque cálido a tu casa. reciclaje
Materiales reciclados que vas a necesitar
Para estos adornos necesitás elementos simples y fáciles de encontrar:
Frascos de vidrio limpios y secos (cualquier tamaño).
Pintura acrílica o aerosol (blanco, dorado, rojo).
Luces LED a pila o velitas artificiales.
Cintas, cuerda rústica, ramas y piñas pequeñas. Sal gruesa o nieve artificial para base.
Figuras pequeñas (casitas, pinitos, muñecos).
Con muy poco podés lograr piezas decorativas de estilo nórdico o tradicional.
Reciclaje guardá los frascos viejos y transformalos en un espectacular adorno de Navidad (1)
Paso a paso para crear tus frascos navideños reciclados Lavá y secá bien los frascos para quitar restos de etiquetas.
Si querés un acabado más rústico,
pintalos parcialmente con blanco o rojo.
En el interior, agregá una base con
sal gruesa, que simula nieve.
Colocá
pinitos, figuras o esferas pequeñas dentro del frasco.
Sumá
luces LED para darle profundidad y brillo.
Decorá la tapa con
ramitas, moños o piñas.
Para un estilo más cálido, envolvé el frasco con
cinta de yute o tela escocesa.
Un adorno navideño cálido, elegante y 100% reciclado
Los frascos reciclados lucen increíbles como:
Centros de mesa
Decoración de entrada
Portavelas navideños
Mini aldeas decorativas
Regalos hechos a mano
Son resistentes, duraderos y se pueden personalizar de mil maneras. Además, estarás reutilizando envases que normalmente se descartan, apostando a una Navidad más sustentable y creativa.