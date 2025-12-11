11 de diciembre de 2025 - 12:06

Reciclaje: guardá los frascos viejos y transformalos en un espectacular adorno de Navidad

Reutilizá frascos de vidrio y convertilos en decoraciones navideñas hermosas, creativas y sustentables para tu hogar.

Reciclaje guardá los frascos viejos y transformalos en un espectacular adorno de Navidad (2)
Por Andrés Aguilera

Los frascos de vidrio que quedan después de usar mermeladas, salsas o café pueden convertirse en adorno navideño espectacular. Con luces, pintura y algunas ramitas decorativas podés armar velas, mini aldeas navideñas o centros de mesa que se ven totalmente profesionales. Una idea económica de reciclaje, ecológica y perfecta para darle un toque cálido a tu casa.

Materiales reciclados que vas a necesitar

Para estos adornos necesitás elementos simples y fáciles de encontrar:

  • Frascos de vidrio limpios y secos (cualquier tamaño).

  • Pintura acrílica o aerosol (blanco, dorado, rojo).

  • Luces LED a pila o velitas artificiales.

  • Cintas, cuerda rústica, ramas y piñas pequeñas.

  • Sal gruesa o nieve artificial para base.

  • Figuras pequeñas (casitas, pinitos, muñecos).

Con muy poco podés lograr piezas decorativas de estilo nórdico o tradicional.

Reciclaje guardá los frascos viejos y transformalos en un espectacular adorno de Navidad (1)

Paso a paso para crear tus frascos navideños reciclados

  • Lavá y secá bien los frascos para quitar restos de etiquetas.

  • Si querés un acabado más rústico, pintalos parcialmente con blanco o rojo.

  • En el interior, agregá una base con sal gruesa, que simula nieve.

  • Colocá pinitos, figuras o esferas pequeñas dentro del frasco.

  • Sumá luces LED para darle profundidad y brillo.

  • Decorá la tapa con ramitas, moños o piñas.

  • Para un estilo más cálido, envolvé el frasco con cinta de yute o tela escocesa.

image

Un adorno navideño cálido, elegante y 100% reciclado

Los frascos reciclados lucen increíbles como:

  • Centros de mesa

  • Decoración de entrada

  • Portavelas navideños

  • Mini aldeas decorativas

  • Regalos hechos a mano

Son resistentes, duraderos y se pueden personalizar de mil maneras. Además, estarás reutilizando envases que normalmente se descartan, apostando a una Navidad más sustentable y creativa.

image
