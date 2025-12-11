Reciclaje: guardá los frascos viejos y transformalos en un espectacular adorno de Navidad

Los frascos de vidrio que quedan después de usar mermeladas, salsas o café pueden convertirse en adorno navideño espectacular. Con luces, pintura y algunas ramitas decorativas podés armar velas, mini aldeas navideñas o centros de mesa que se ven totalmente profesionales. Una idea económica de reciclaje, ecológica y perfecta para darle un toque cálido a tu casa.