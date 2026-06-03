3 de junio de 2026 - 08:20

Si tenés viejos CD o DVD guardados, tenés un tesoro: 6 formas creativas de reutilizarlos que vuelven a estar de moda

Los viejos CD y DVD regresan gracias al reciclaje creativo con ideas de decoración y organización para el hogar.

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Por Ignacio Alvarado

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Los cables son una solución práctica para distintos espacios de casa.

Los cables viejos no los tires, poseés un tesoro: las 3 ideas decorativas y funcionales dentro de casa

Gracias a su superficie brillante, resistencia y facilidad para trabajar con ellos, estos discos pueden convertirse en elementos decorativos y funcionales que vuelven a estar de moda.

1. Mosaicos decorativos

Al romper cuidadosamente los discos en pequeños fragmentos, se pueden crear mosaicos brillantes para marcos, macetas o espejos.

2. Posavasos originales

Pegando varias capas o decorándolos con papel adhesivo, los CD pueden transformarse en modernos posavasos.

3. Adornos para jardín

Su capacidad para reflejar la luz ayuda a decorar patios y también a ahuyentar algunas aves.

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4. Relojes artesanales

Con un mecanismo económico, los discos se convierten en relojes personalizados.

5. Decoración para fiestas

Muchas personas los utilizan para crear guirnaldas o móviles reflectantes.

6. Bases para velas o macetas

Su superficie resistente resulta ideal para proteger muebles.

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Una tendencia que vuelve

El auge del reciclaje demuestra que incluso la tecnología del pasado puede convertirse en un recurso útil para la decoración moderna.

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