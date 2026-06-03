Si tenés viejos CD o DVD guardados, tenés un tesoro: 6 formas creativas de reutilizarlos que vuelven a estar de moda

Los viejos CD y DVD que durante años almacenaron música, películas o fotografías hoy parecen objetos obsoletos. Sin embargo, lejos de perder valor, se transformaron en protagonistas de una nueva ola de reciclaje creativo que busca darles una segunda vida dentro del hogar.
Gracias a su superficie brillante, resistencia y facilidad para trabajar con ellos, estos discos pueden convertirse en elementos decorativos y funcionales que vuelven a estar de moda.
1. Mosaicos decorativos
Al romper cuidadosamente los discos en pequeños fragmentos, se pueden crear mosaicos brillantes para marcos, macetas o espejos.
2. Posavasos originales
Pegando varias capas o decorándolos con papel adhesivo, los CD pueden transformarse en modernos posavasos.
3. Adornos para jardín
Su capacidad para reflejar la luz ayuda a decorar patios y también a ahuyentar algunas aves.
4. Relojes artesanales
Con un mecanismo económico, los discos se convierten en relojes personalizados.
5. Decoración para fiestas
Muchas personas los utilizan para crear guirnaldas o móviles reflectantes.
6. Bases para velas o macetas
Su superficie resistente resulta ideal para proteger muebles.
Una tendencia que vuelve
El auge del reciclaje demuestra que incluso la tecnología del pasado puede convertirse en un recurso útil para la decoración moderna.