1 de junio de 2026 - 11:01

No tires los paraguas rotos, tenés un tesoro en casa: 6 ideas prácticas que pocos conocen

Los paraguas rotos pueden convertirse en objetos útiles gracias al reciclaje, el ahorro y la creatividad aplicada al hogar.

Reciclaje
Por Ignacio Alvarado

Los paraguas rotos suelen terminar rápidamente en la basura cuando una varilla se rompe o la tela se daña. Sin embargo, cada vez más personas descubren que estos objetos esconden materiales muy útiles para distintos proyectos de reciclaje dentro del hogar. Tanto la tela impermeable como las varillas metálicas y el mango pueden reutilizarse de maneras sorprendentes.

Leé además

las tarjetas de credito vencidas no las tires, son un tesoro: la mejor forma de reutilizarlas en casa

Las tarjetas de crédito vencidas no las tires, son un tesoro: la mejor forma de reutilizarlas en casa
Los envases de cartón resistente vale la pena considerarlos para la comodidad de casa.

Las cajas de jugo no las tires, poseés un tesoro en casa: las 3 ideas económicas que les dan una segunda vida

La tendencia de reaprovechar objetos cotidianos sigue creciendo porque permite ahorrar dinero, reducir residuos y crear soluciones prácticas sin necesidad de comprar productos nuevos.

1. Fundas impermeables para objetos

La tela de los paraguas está diseñada para resistir el agua. Por eso, muchas personas la utilizan para confeccionar fundas para bicicletas, herramientas o muebles de exterior.

2. Bolsas reutilizables

Con algunas costuras básicas, la tela puede transformarse en bolsas resistentes para compras o transporte de objetos.

3. Protector para macetas

Otro uso muy práctico consiste en cortar la tela y utilizarla como base para macetas, ayudando a controlar el drenaje sin perder tierra.

image

4. Tutores para plantas

Las varillas metálicas son ideales para sostener plantas altas o trepadoras en jardines y balcones.

5. Percheros artesanales

Los mangos de madera o plástico pueden reutilizarse para crear originales percheros de pared.

6. Organizadores colgantes

La estructura del paraguas puede transformarse en un colgador para pañuelos, cinturones o accesorios.

image

Por qué esta tendencia gana cada vez más seguidores

Los especialistas en reciclaje destacan que muchos objetos descartados contienen materiales valiosos que todavía pueden cumplir nuevas funciones.

Además, reutilizar elementos ayuda a reducir residuos y fomenta hábitos más sostenibles dentro del hogar.

Un tesoro escondido en un objeto roto

Aunque parezcan inservibles, los paraguas rotos pueden convertirse en herramientas prácticas para organizar, decorar o resolver necesidades cotidianas.

A veces, el mejor proyecto de reciclaje comienza con un objeto que parecía destinado a la basura.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

las botellas de aceite vacias no las tires, tenes un tesoro: 3 ideas economicas que ayudan al hogar

Las botellas de aceite vacías no las tires, tenés un tesoro: 3 ideas económicas que ayudan al hogar

reciclaje: no tires los potes de dulce de leche y convertilos en un maravilloso adorno para tu hogar

Reciclaje: no tires los potes de dulce de leche y convertilos en un maravilloso adorno para tu hogar

antes, las casas de argentina tenian este aparato, pero hoy vale una fortuna: quizas este escondido en tu hogar

Antes, las casas de Argentina tenían este aparato, pero hoy vale una fortuna: quizás esté escondido en tu hogar

El café posee nutrientes ideales en múltiples usos dentro y fuera de casa.

El café usado no lo tires, poseés un tesoro en casa: las 4 ideas efectivas que le dan valor