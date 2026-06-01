No tires los paraguas rotos, tenés un tesoro en casa: 6 ideas prácticas que pocos conocen

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Los paraguas rotos suelen terminar rápidamente en la basura cuando una varilla se rompe o la tela se daña. Sin embargo, cada vez más personas descubren que estos objetos esconden materiales muy útiles para distintos proyectos de reciclaje dentro del hogar. Tanto la tela impermeable como las varillas metálicas y el mango pueden reutilizarse de maneras sorprendentes.

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La tendencia de reaprovechar objetos cotidianos sigue creciendo porque permite ahorrar dinero, reducir residuos y crear soluciones prácticas sin necesidad de comprar productos nuevos.

La tela de los paraguas está diseñada para resistir el agua. Por eso, muchas personas la utilizan para confeccionar fundas para bicicletas, herramientas o muebles de exterior.

Con algunas costuras básicas, la tela puede transformarse en bolsas resistentes para compras o transporte de objetos.

Otro uso muy práctico consiste en cortar la tela y utilizarla como base para macetas, ayudando a controlar el drenaje sin perder tierra.

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4. Tutores para plantas

Las varillas metálicas son ideales para sostener plantas altas o trepadoras en jardines y balcones.

5. Percheros artesanales

Los mangos de madera o plástico pueden reutilizarse para crear originales percheros de pared.

6. Organizadores colgantes

La estructura del paraguas puede transformarse en un colgador para pañuelos, cinturones o accesorios.

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Por qué esta tendencia gana cada vez más seguidores

Los especialistas en reciclaje destacan que muchos objetos descartados contienen materiales valiosos que todavía pueden cumplir nuevas funciones.

Además, reutilizar elementos ayuda a reducir residuos y fomenta hábitos más sostenibles dentro del hogar.

Un tesoro escondido en un objeto roto

Aunque parezcan inservibles, los paraguas rotos pueden convertirse en herramientas prácticas para organizar, decorar o resolver necesidades cotidianas.

A veces, el mejor proyecto de reciclaje comienza con un objeto que parecía destinado a la basura.